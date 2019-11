Sondaggio Youtrend a Omnibus | crolla il M5s Quanto perde in una settimana il partito di

Sondaggio Youtrend - il centrodestra doppia Pd e M5s : divario abissale - numeri mai visti : Non si ferma la corsa del centrodestra. Secondo la Supermedia dei sondaggi elaborata da Youtrend, la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ha consolidato la sua maggioranza arrivando al 50,6 per cento dei consensi contro il 27% del centrosinistra. In particolare, l'analisi del 14 nove

Sondaggio Youtrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Sondaggio Youtrend - il botto di Matteo Renzi : quanti voti "frega" a Pd e M5s in una settimana : Matteo Renzi "ruba" consensi agli alleati di governo che infatti perdono consensi. Secondo la Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi, calano infatti i primi tre partiti italiani - Lega, Pd, M5s - mentre sale Italia Via. In dettaglio, il Carroccio di Matteo Salvini arretra di 0,2 punti, scendend

Sondaggio Youtrend : Italia Viva di Matteo Renzi al 4 - 3 per cento - il Pd perde un punto e si ferma al 20 - 1 : Si consolida Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3 per cento mentre perde un punto percentuale il Pd che si attesta al 20,1 per cento. In calo anche il Movimento 5 stelle ora al 19,8 per cento (-0,4) e la Lega di Matteo Salvini al 31,8 per cento (-0,3) che però resta saldamente il primo partito. E' qua

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Sondaggio supermedia-Youtrend : crollo del M5s - giù il Pd. La Lega adesso respira : È sempre tempo di sondaggi. E i sondaggi continuano a non sorridere al governo giallorosso. I dati sono quelli della supermedia-Youtrend, presentati da Lorenzo Pregliasco nel corso di Omnibus, il programma del primo mattino in onda su La7. Il dato più interessante è quello relativo alle ipotetiche c