Maltempo | dispersa una donna in Piemonte | acqua alta a Venezia

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

