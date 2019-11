Ciclismo | fallisce il progetto della squadra ungherese EPowers Factory Team

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Niente da fare per la. Il fantomaticodi unadi cui si parlava da mesi nelprofessionistico non arriverà alla realizzazione. Ilsarebbe dovuto sorgere al centro di unfaraonico per lanciare ilin Ungheria in tutte le sue forme, con il coinvolgimento di un personaggio ambiguo, l’ingegnere Istvan Varjas, produttore di motorini elettrici per biciclette da corsa. Tra i corridori ci sarebbe dovuto essere anche l’inossidabile Davide Rebellin, ancora in bicicletta con la voglia di stupire nonostante i 48 anni compiuti., un pianoda 500 milioni La notizianascita di unadi alto livello aveva creato grande interesse, ma altrettanti dubbi nel mondo del. Il piano doveva prevedere un investimento sontuoso da 500 milioni di euro per creare non solo la...