Airbus festeggia i 50 anni di Skynet

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019)celebra mezzo secolo di fornitura di servizi di comunicazioni militari sicure via satellite al Ministero della Difesa britco in occasione del 50°versario del primo satellite. Si tratta di una doppia commemorazione, poiché anchequest’anno i suoi 501A è stato lanciato verso la sua orbita geostazionaria il 22 novembre 1969 da Cape Canaveral, in Florida. È stato poi seguito, un mese dopo, da1B, al fine di fornire alle forze armate comunicazioni sicure sia vocali che via fax e telegrafo. Con soli due canali vocali, i primi satelliti– che erano grandi come dei piccoli frigoriferi – sono ora sostituiti da quattro satelliti5 che hanno, ciascuno, una massa al lancio di 6 tonnellate e sono grandi quanto un furgone. La potenza media di un satellite5 è di 4,47kW, vale a dire l’equivalente potenza elettrica ...