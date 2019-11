A Shanghai una nuova idea del lusso per i giovani ricchi e digitali

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio livello di gioco - voglio fare una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò una grande partita - riesco finalmente a giocare un tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...