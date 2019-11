Windows 10 20H1 | disponibile la build 19025 1051 Agg Slow Ring

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19028 : È da ieri sera disponibile al download la build 19028 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast Ring! Heads up #WindowsInsiders, we have released build 19028 to the Fast ring! https://t.co/ymeokcqP2x(Spot is a good cat and a pretty cat.) pic.twitter.com/4ViQzGtQuE — Windows Insider (@Windowsinsider) November 19, 2019 Fix di bug We fixed a recent issue that could result in Settings crashing when ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19025 : È da poche ore disponibile al download la build 19025 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast Ring! Friday Fast ring #WindowsInsider build anyone? 19025 is now available! Check the latest blog post for details: https://t.co/TBxaBf96OI pic.twitter.com/qVLcd4T6Hu — Windows Insider (@Windowsinsider) November 15, 2019 Aggiornamenti per gli Insider Miglioramenti per Windows Search Il colosso di Redmond ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19023 : È da ieri sera disponibile al download la build 19023 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast Ring! Time for another Fast ring flight! build 19023 is now in flight! Check the blog post for the latest details:https://t.co/qjISYIS5Vz pic.twitter.com/IujYJZYGDA — Windows Insider (@Windowsinsider) November 12, 2019 Aggiornamenti per gli Insider Stiamo continuando a cercare soluzioni per migliorare ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19013.1122 [Agg. Slow Ring] : [Aggiornamento] La build 19013.1122 di Windows 10 20H1 è da ieri sera disponibile al downlaod per gli Insider che hanno scelto il ramo di distribuzione Slow Ring! Fix di bug Questo update include una correzione per il problema in cui l’app Impostazioni si blocca o si arresta in modo anomalo quando si tenta di accedere alle sezioni Sistema e Accessibilità. Articolo originale (30/10/2019); È da poche ore disponibile al download la build ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19018 : È da poche ore disponibile al download la build 19018 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast Ring! Your Tuesday just got better! build 19018 is here for #WindowsInsiders in the Fast ring! Learn more in our blog post: https://t.co/HNfkNNrXnP pic.twitter.com/2B4RjwFPuj — Windows Insider (@Windowsinsider) November 5, 2019 Aggiornamenti per gli Insider Ricerche rapide nella homescreen di ricerca Per ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19013 : È da poche ore disponibile al download la build 19013 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Cowabunga! build 19013 is now available to #WindowsInsiders in the Fast ring! Check the latest blog post for details: https://t.co/wuF4YZDXuG pic.twitter.com/kmddg0ArJU — Windows Insider (@Windowsinsider) October 29, 2019 Novità More kaomoji As some of you may know, with Windows 10 version ...

Windows 10 : RTM di 20H1 e prime build di 20H2 in arrivo a dicembre : Secondo le ultime notizie, la versione finale di Windows 10 20H1 (nota come RTM) sarà disponibile per gli Insider a dicembre e presto arriveranno le prime build di 20H2. RTM di Windows 10 20H1 a dicembre A seguito del passaggio del team Windows in Azure, avvenuto a inizio anno, è stato applicato a Windows il ciclo si sviluppo di Azure. Cosa cambia per gli Insider: Precedentemente, gli aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 erano ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19008 [Agg. 19008.1000] : [Aggiornamento] Microsoft ha rilasciato da poche ore la build 19008.1000. Si tratta di un aggiornamento cumulativo senza grandi cambiamenti che serve al colosso di Redmond per testare la pipeline di manutenzione. Articolo originale (23/10/2019), È da qualche ora disponibile al download la build 19008 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! How about a new flight for #WindowsInsiders in the ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19008 : È da qualche ora disponibile al download la build 19008 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! How about a new flight for #WindowsInsiders in the Fast ring! build 19008 is now available! Details are available in the latest blog post: https://t.co/FAJFVSdrri pic.twitter.com/s4LQfz47od — Windows Insider (@Windowsinsider) October 22, 2019 Novità Per questo aggiornamento non sono state ...

Slow Ring : in arrivo le build di Windows 10 20H1 [Agg. 18343.418] : [Aggiornamento] Microsoft ha rilasciato ieri la build finale di Windows 10 19H2, numerata 18363.418, agli utenti Insider che hanno installato la build 18362.10024 e che sono passati nel ramo di distribuzione Release Preview. Hello #WindowsInsiders we have released 19H2 build 18363.418 to everyone on build 18362.10024 and in the Release Preview Ring. If you are in the Slow Ring, you will *not* receive this update. You will need to switch to the ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 19002 : È da poco disponibile al download la build 19002 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! It's flight time for #WindowsInsiders in the Fast ring! build 19002 is now available! Details (and a funny!) are in the latest blog post: https://t.co/peDMV7N36H pic.twitter.com/Wz3Kn7uMnT — Windows Insider (@Windowsinsider) October 17, 2019 Novità Update on improving your Bluetooth ...

Slow Ring : in arrivo le build di Windows 10 20H1 : Tramite il post dedicato a November 2019 Update, Microsoft ha annunciato che gli Insider nel ramo di distribuzione Slow riceveranno presto le build di Windows 10 20H1. Come passare a November Update Per evitare di ricevere le build in anteprima di 20H1 è necessario recarsi in Impostazione > Aggiornamento e sicurezza > Programma Windows Insider e passare al ramo Release Preview (“Versione di anteprima” in italiano). Durante le ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18999 : È da ieri sera disponibile al download la build 18999 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Per questo aggiornamento non sono state annunciate nuove funzionalità. Aggiornamenti App Your Phone app – unveiling Calls, now even more ways to stay connected to what matters We first announced the Calls feature at the Samsung Unpacked event in August, and you saw a live demo at last week’s ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18995 : È da pochissimo disponibile al download la build 18995 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Windows Hello PIN in Safe mode Safe mode starts Windows in a basic state, using a limited set of files and drivers to help you troubleshoot problems on your PC. If a problem doesn’t happen in Safe mode, this means that default settings and basic device drivers aren’t causing the issue. Read ...