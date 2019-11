Studente di 14 anni aggredito e ferito a colpi di lamette da due persone

"La nuova fidanzata di Francesco Sarcina è una Studentessa di 20 anni" : Dopo la turbolenta fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, il leader delle Vibrazioni avrebbe ritrovato il sorriso accanto...

Auto : i punti ciechi? Un lontano ricordo grazie a una Studentessa di quattordici anni : Donne, motori e tecnologia. Ecco il mix perfetto per risolvere un problema che esiste da quando è stata inventata l’Automobile: i punti ciechi. È di pochi giorni fa la notizia che Alaina Gassler, una studentessa 14enne di West Grove in Pennsylvania, ha progettato una soluzione a questo problema ancora irrisolto. Legato alla struttura stessa dell’Auto, l’angolo morto è stato, e continua a essere, un problema che ha provocato molti incidenti. ...

Milano - africano si spoglia e cerca di stuprare una Studentessa di 21 anni sul tram in pieno giorno : Un uomo di origine centrafricana avrebbe cercato di stuprare una studentessa di 21 anni su un tram a Milano, in zona Bicocca, in pieno giorno. Secondo Milano Today, che riporta la notizia, il fatto sarebbe accaduto a ottobre ma reso noto solo ora che che è finito sulla scrivania del procuratore aggi

Professoressa picchia una Studentessa di 16 anni disabile - le immagini choc : picchia brutalmente una studentessa con dei bisogni speciali. Tiffani Shadell Lankford, 32 anni, è stata ripresa mentre si avveniva su una sua studentessa di 16 anni. Dalle immagini si vede la donna immobilizzare l’adolescente e poi iniziare a picchiarla dandole ben tre pugni in faccia per poi gettarla a terra dove è continuato il pestaggio.-- -- Nel video, poi diffuso in rete, la ragazza grida aiuto e i compagni di classe intorno a lei ...

“Benedetta Bosi bacia teneramente Flavio Briatore” : chi è la Studentessa di 20 anni : Secondo quanto riporta il settimanale ‘Chi’, Flavio Briatore starebbe frequentando Benedetta Bosi. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha pubblicato gli scatti che ritraggono il “weekend romantico” tra l’imprenditore di 69 anni e la studentessa di 20 anni. Dopo un tuffo in piscina, i due sembrano prossimi a scambiarsi un bacio (vedi foto in alto, ndr). Il settimanale Chi assicura: “Benedetta ...

Fa una dieta a base di pillole dimagranti - Studentessa muore a 20 anni : Assumeva delle pillole dimagranti all'aceto di mele, ogni giorno, da circa due anni. Lindsay Bone, una brillante studentessa di Brighton, 20 anni, è morta a seguito di una dieta ferrea inclusiva di lunghi e affamanti digiuni. Aveva pianificato una vacanza in Asia, in compagnia del fidanzato, per la prossima estate. Ossessionata dal pesoforma, e determinata a superare la prova costume senza riserve, si era messa a stretto regime alimentare.Teneva ...

Escluso dalla gita scolastica - ex Studente chiede 400mila euro di danni alla scuola : o avevano Escluso dalla gita scolastica a causa del rendimento scadente, e successivamente gli avevano interdetto l’accesso alla scuola. Lui ha aspettato dodici anni e alla fine ha deciso di portare in tribunale il liceo Città di Piero della Francesca di Sansepolcro. Risarcimento chiesto: 400mila euro.Continua a leggere

Treviso - Studente muore a 14 anni mentre fa ginnastica : E’ accaduto a Castelfranco Veneto. Il giovane era già stato assistito dalle strutture sanitarie locali, per patologie collegate ad una forma di epilessia

Treviso - Studente morto a scuola a 14 anni : malore durante lezione di ginnastica : Tragedia a Treviso. Uno studente di 14 anni è morto mentre faceva ginnastica in un istituto scolastico di Castelfranco Veneto, un piccolo comune della provincia di Treviso in Veneto....

Studente muore a scuola a 14 anni : malore davanti ai compagni. Soffriva di epilessia : Tragedia a scuola nel trevigiano: uno Studente di appena 14 anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. È accaduto nei campi sportivi di un...

