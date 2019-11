Roma | incidente sull' A1 | scontro tra pullman | tir e auto | un morto Chiusa l' autostrada

Salerno - madre e figlia morte in incidente : tornavano da Roma dopo una visita all'ospedale : Terribile incidente stradale nella nella serata di ieri. Una venticinquenne è morta insieme alla madre, mentre il padre è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto...

Tragico incidente a Roma : muore Barbara Biangardo - la figlia ferita : Barbara Biangardo era molto conosciuta nel quartiere della Romanina, perché era titolare di una nota scuola guida gestita insieme alla sorella Silvia, in via Ciamarra, a Cinecittà. Ieri mattina, verso le 7, mentre accompagnava sua figlia maggiore di 14 anni alla fermata dell'autobus, all'altezza del bivio tra via Florian e via del Ponte delle Sette Miglia, si è scontrata frontalmente con un'altra autovettura, perdendo la vita tragicamente nello ...

Roma. Romanina : incidente in via Eugenio Florian morta una donna : Un morto e un ferito grave. E’ il bilancio di un incidente avvenuto alla Romanina. Una donna di 47 anni

Piero Angela ricoverato in ospedale a Roma : avambraccio fratturato dopo incidente in casa : Piero Angela è ricoverato all?ospedale Sant?Andrea di Roma. Lo storico divulgatore scientifico, giornalista e conduttore tv, 90 anni, sarebbe stato portato in ospedale qualche...

Roma - incidente tra due autobus in piazza dei Cinquecento : tre passeggeri feriti : Tre passeggeri feriti in modo lieve. È il bilancio di un incidente tra due autobus avvenuto questo pomeriggio a piazza dei Cinquecento, a Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero il...

Incidente Roma Fiumicino : la ragazza deceduta era Rebecca Spera : Roma – Il suo nome era Rebecca Spera, la ragazza di 20 anni morta ieri pomeriggio in un Incidente sulla Roma-Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma. Residente a Ostia, si trovava con un amico a bordo di una Fiat Punto, quando per motivi ancora sconosciuti, la vettura si è scontrata con una Renault Clio. L’impatto ha causato prima un testacoda e poi uno schianto. I soccorsi si sono rivelati inutili: la rianimazione non ha ...

