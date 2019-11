Mes | Matteo Salvini smaschera il patto | Salvare le banche | sì Quelle tedesche e

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - rissa sul Mes : "Delirio collettivo" - "Bugiardo e disonesto" : Volano stracci tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul Mes, il fondo salva-Stati. Mentre il premier accusa il leader della Lega di aver evidentemente "partecipato ai tavoli a sua insaputa", Salvini - che ha sollevato il tema dei negoziati in Europa sulla modifica del Meccanismo europeo di stabilità

Pd - l'ex segretario a Messina Starvaggi : "In 100 pronti a lasciare" - le mosse di Matteo Renzi : Ha fatto molto discutere negli ambienti del Pd messinese la presenza del segretario locale, Paolo Starvaggi, alla Leopolda, manifestazione che ha lanciato il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Tanto rumore tale da spingere gli esponenti del Pd messinese a redigere una lettera indirizzata al

Matteo Messina Denaro nascosto in Veneto - le rivelazioni del pentito : “In cantina a Salgareda” : Le rivelazioni di un collaboratore di giustizia alla Procura di Venezia nell'ambito dell'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese ad Eraclea, nel Veneziano. Matteo Messina Denaro sarebbe stato ospite del clan camorristico in provincia di Treviso per alcuni giorni, rintanato in un cantina di un edificio a Salgareda.Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Matteo Salvini "indagato per la Open Arms". Due Mesi dopo - l'agguato : lo fregano in Parlamento? : Due mesi dopo, Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio dalla Procura di Agrigento per il caso Open Arms. È quanto riporta Repubblica, ricordando come lo scorso 20 agosto il procuratore Patronaggio decise di intervenire ordinando lo sbarco dei 164 migranti a bo

Messina Denaro - “iddu è venuto alla stazione” e “vedi cosa vuole fare Matteo” : tracce del latitante nell’inchiesta anti droga : “Gli dici ‘vedi che una quota era di un amico mio, facci recuperare quelli suoi’, poi cosa vuole fare Matteo..”. Così il nome di battesimo del latitante ricercato dal 1993 ha acceso le antenne dei carabinieri del Ros che intercettavano l’ex avvocato Antonio Messina, massone e trafficante di stupefacenti, arrestato nell’ultima operazione antimafia della procura di Palermo. Il dialogo tra l’anziano boss di ...

Matteo Messina Denaro - tre arresti per traffico di droga. Il boss latitante e l’ipotesi di un incontro in stazione a Trapani : Ancora un’inchiesta Il boss latitante Matteo Messina Denaro, indicato semplicemente come “Iddu”, potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes da uno dei suoi favoreggiatori. Il particolare emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di tre presunti narcotrafficanti. Gli investigatori hanno intercettato l’ex avvocato Antonio Messina, anziano massone radiato ...

Mafia - in manette tre “amici” di Matteo Messina Denaro : “iddu alla stazione di Trapani” : Tra gli arrestati: un avvocato e due fedelissimi fiancheggiatori coinvolti in un giro di narcotraffico all'ombra del superboss latitante di Cosa Nostra che, indicato semplicemente come 'Iddu', potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes.Continua a leggere

Andrea Casu - lo strano caso del fedelissimo di Matteo Renzi scomparso ormai da due Mesi : Andrea Casu è sparito. fedelissimo di Matteo Renzi rimasto nel Pd - è stato eletto segretario del partito cittadino a Roma nel 2017 con il 57% dei voti - da quando è avvenuta la scissione nei dem con Italia Viva, è letteralmente scomparso. Addirittura i suoi compagni di partito non sanno più nulla d

Matteo Salvini accusa il Pd per il caso di Antonio Cianci - killer di agenti che accoltella in perMesso premio : Un permesso premio all'ergastolano Antonio Cianci, oggi 60enne, il quale nel 1979 uccise tre carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco a bordo di un auto rubata. Un "tipino" che a 15 anni aveva già ammazzato un metronotte a Segrate. I carabinieri furono uccisi a colpi di pistola. Insom

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - 'sono a disposizione' (4) : (Adnkronos) - Un rapporto, quello tra Sacco e Nicosia, solido. Al punto che, spiegano gli investigatori, a distanza di pochi giorni dalla sua scarcerazione, avvenuta lo scorso 21 ottobre dopo una lunga detenzione nel carcere di Nuoro, e il suo rientro a Castelvetrano, Nicosia non ha esitato a fargli

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - 'sono a disposizione' (2) : (Adnkronos) - "Santo Sacco è un bravo ragazzo, che deve legarsi al dito, basta che esce dal carcere - dice Nicosia -. L'unica cosa che deve fare Santo Sacco è cucirsi la bocca... se si cuce la bocca...". Una raccomandazione che l'assistente parlamentare avrebbe fatto allo stesso detenuto. "Ma gliel'

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - 'sono a disposizione' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Quattro ingressi in altrettante strutture penitenziarie nell'arco di poco meno di un mese e mezzo. Attraverso la collaborazione con la deputata Giuseppina Occhionero (ex Leu e oggi Italia Viva, estranea all'indagine) Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare arrestat

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - ‘sono a disposizione’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Quattro ingressi in altrettante strutture penitenziarie nell’arco di poco meno di un mese e mezzo. Attraverso la collaborazione con la deputata Giuseppina Occhionero (ex Leu e oggi Italia Viva, estranea all’indagine) Antonello Nicosia, l’assistente parlamentare arrestato oggi dai carabinieri e dalla guardia di finanza con l’accusa di avere fatto dal ‘postino’ ad alcuni ...