Di Maio:M5S è in difficoltà,lo ammetto

"Sicuramente il Movimento è in un momento die loprima di tutto io".Così il capo politico M5S. "Dopo 18 mesi al governo e 10 anni nelle istituzioni, abbiamo bisogno di definire nuovi obiettivi e una nuova organizzazione-afferma Di-Dobbiamo sistemare alcune cose". Sulla scelta di lasciare agli iscritti la partecipazione o meno al voto in Emilia e Calabria: "Ogni volta che il M5S decide in rete si parla di spaccatura. Gli iscritti decideranno,a loro dobbiamo tutto".(Di giovedì 21 novembre 2019)