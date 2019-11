Ancora frecciate tra la fidanzata di Colloricchio e Nicole Mazzocato | ex di Uomini e Donne

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) La storia d'amore trae Fabio, nata negli studi di, è finita da diverso tempo, ma i due non hanno mai smesso di punzecchiarsi. Fabio, dopo la rottura con, era partito per l'Honduras per vivere una nuova esperienza televisiva, ovvero l'Isola dei Famosi spagnola. Proprio durante la sua permanenza sull'Isola, l'ex tronista ha conosciuto la bella Violeta Mangrinan, con cui ha avuto un feeling immediato. I due hanno fatto scandalo durante la trasmissione a causa di un loro rapporto intimo perfettamente ripreso dalle telecamere, che è stato poi commentato molto in Italia, anche dalla stessae il commento ironico per Violeta Una delle cose che ha maggiormente fatto discutere sono state le parole sempre poco carine che ha usato Fabionei confronti della sua ex. Proprio questo è ...

Thyria77 : @LaLaLuPunto Sì, lo è. Quello appartiene al passato, se fosse stato ancora felice non sarebbe finito. Si va avanti… - zazoomnews : Emre Can ancora frecciate alla Juve: “Le cose non stanno andando come speravo” poi è incerto sul futuro… - #ancora… -