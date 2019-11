Agricoltura | la Puglia potrebbe dover restituire parte dei fondi UE per mancato utilizzo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) L'intreccio che affligge l'pugliese si presenta sotto forma di sbagli amministrativi, cambi di giunta e di capi dirigenti, di ricorsi al Tar e di sentenze dadi giudici amministrativi, così la regione rischia di perdere, almeno per quest'anno, idell'Unione Europea destinati al settore primario. Un quadro tratteggiato anche in una lettera indirizzata a Gianluca Nardone (direttore del Dipartimentodella Regione), dadi Jerzy Plewa (commissario UE). Quest'ultimo, in estrema sintesi, ha voluto avvertire Nardone ed Emiliano che, se in un lasso di tempo relativamente breve, non si riesce a spendere la cifra stabilita e conforme al Psr (Piano di Sviluppo Regionale), la regione dovràa Bruxellesdeistanziati per l'. Ma come si è potuto arrivare al punto di non sapere spendere i soldi destinati alla produzione agricola ...

RaffaeleFitto : La Direzione Generale #Agricoltura #UE 'commissaria' la Regione #Puglia Non era mai successo prima, perché mai prim… - Grottaglie : Conf#Agricoltura Puglia, prezzo dell'#Olio d'oliva in picchiata: venerdì incontro col sottosegretario L'Abbate -… - ennemme : RT @CorriereBN: Vai a zappare! Perché no? In #Puglia l'#agricoltura si fa (meglio) così. Una storia tutta da leggere e da condividere che t… -