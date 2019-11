Strage di migranti | Alarm Phone | “Naufragio al largo della Libia | ci sono almeno 67 morti”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Secondo la testimonianza di un pescatore arrivata adci sarebbe stato un naufragio al, dove è stato trovato un gommone sgonfio. Circa 30 personesopravvissute mentre tutte le altremorte. "Per chiarezza: non possiamo confermare questa informazione ma temiamo una", si legge in un tweet.

RaiNews : #migranti, si teme un'altra strage - pinolongobardi : Naufragio davanti alla Libia: strage di migranti, almeno 67 morti - JoanaAMorais : RT @RaiNews: #migranti, si teme un'altra strage -