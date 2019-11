Sneakers | le All-Stars di Converse in collaborazione con One Block Down

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) LeChuck Taylor 70, le mitiche All-Star sono uno degli accessori della street culture più riconoscibili al mondo; progettate per la prima volta nel 1917 e indossate dal famoso cestista di basket da cui prendono il nome, tra i '70 e gli '80 diventarono le scarpe simbolo dai gruppi rock, punk e heavy metal, tra cui AC/DC, Ramones, Guns N' Roses e Kurt Cobain e di intere generazioni di giovani. Il progetto Protect Your Icon, realizzato incon One, il cult store milanese all'ombra del Duomo, meta dei collezionisti di, che festeggia quest'anno i dieci anni di attività, ne restituisce una nuova versione, concettuale, in edizione limitata, di sole 200 paia. Nei toni del nero e del panna, spalmate di resina con lavorazione hand-made, sorta di membrana latiginosa, che le rende ruvide e sensuali al tempo stesso. Le ...

StraNotizie : DAFENP Unisex Uomo Donna Scarpe da Ginnastica Corsa Sportive Fitness Running Sneakers Basse Interior Casual all'Ape… - outletmodanet : Queste Converse All Star in paillettes sono le sneakers da indossare on repeat tutto l'autunno …… - GizChinait : Tutti in pista con le sneakers Xiaomi FREETIE, in sconto con questo Coupon BangGood: guida all'acquisto, spedizio… -