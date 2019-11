Maltempo | gestione delle emergenze | soluzioni per la tutela del territorio a “Technology

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Venezia, Matera e molte altre località italiane sono state duramente colpite negli ultimi giorni da alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e valanghe. Un allarme nazionale che mette a repentaglio centri storici, monumenti e opere d’arte, oltre ai tanti pericoli e disagi per la popolazione. In questo scenario, si rivela sempre più utile il ricorso a tecnologie sofisticate per laimmediatae ladele del patrimonio culturale. Sarà questo il focus centrale difor All 2019”, sesta edizione del forum dedicato all’innovazione tecnologica per il, l’ambiente e i beni culturali, che si svolgerà dal 4 al 6 dicembre prossimi a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta qualificazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che da quest’anno è partner organizzativo dell’evento. “Gli esperti dei Vigili ...

