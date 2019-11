Lamorgese | contrastare mafie è priorita

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Il ministero dell’Interno, che mi onoro di rappresentare, come tutto il governo considera il tema della prevenzione e del contrasto alleuna’ politica per il Paese”. A dirlo il ministro dell’Interno, Luciana, con un messaggio letto dal prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, durante la fiaccolata della legalita’ in corso sulla collinetta di via del Quadraro, dove un anno fa sono state abbattute 8 ville della famiglia Casamonica. “Ritengo, come peraltro avuto modo di affermare recentemente nel corso della mia audizione in commissione parlamentare Antimafia, che aggredire la forza economica delle cosche riaffermando la legalita’ e la presenza dello Stato, determina alle organizzazioni criminali un chiaro indebolimento della loro capacita’ di intimidazione e contribuisce a rafforzare nei cittadini la ...

