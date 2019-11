Imu e Tari non pagate | i Comuni potranno pignorare i conti Salvini | «Roba da Urss»

Per Imu e Tari non pagate - i Comuni potranno pignorare i conti correnti : I Comuni e le Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell’agenzia per la riscossione nazionale. Lo prevede una norma della manovra che, a quanto si legge nella nota studi del Senato, esclude le multe stradali.In sostanza sarà possibile per i Comuni, che avranno accesso ai dati dell’Anagrafe tribuTaria, procedere ad azioni esecutive come il pignoramento di parte ...

Evasione - da Avellino a Lodi ecco i paradisi fiscali di casa nostra. Imu - Tari e gli altri tributi : il buco è di 10 miliardi l’anno : Questo articolo è comparso sul numero di febbraio di FqMillennium, il mensile d’inchiesta diretto da Peter Gomez. Qui puoi acquistare tutti i numeri di FqMillennium. La legge non è uguale per tutti, neanche sul fronte del fisco locale. Se per per esempio abitate ad Asuni (Oristano), le probabilità che vi becchino a evadere i tributi comunali e vi costringano a pagarli è prossima allo zero. Il Comune, infatti, riscuote appena il 5,77% del dovuto, ...

Manovra : niente più Tasi per gli inquilini - in arrivo nuova Imu a carico dei proprietari : La Manovra 2020 spezza l'accorpamento tra Imu e Tasi. Il governo giallorosso taglia la Tasi, lascia l’Imu, un provvedimento che ha lasciato perplessi i proprietari degli immobili, i quali, dovranno versare da soli le imposte sui fabbricati, considerando che dal 1° gennaio 2020 gli inquilini non saranno tenuti più a pagare la Tasi, in quanto abolita. Tecnicamente nella riforma sulla casa presente nella Legge di Bilancio, non si dovrebbe spendere ...

Manovra - che cosa cambia per proprietari di casa e inquilini : bonus facciate - detrazioni per chi ristruttura e fusione di Imu e Tasi : bonus facciate, rinnovo delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, ma anche per mobili ed elettrodomestici. E poi il rifinanziamento di 10 milioni nel 2020 per il fondo di garanzia prima casa che ha reso possibile l’accesso al mutuo di 147.029 richiedenti di cui il 56% di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Ma soprattutto la fusione dell’Imu con la Tasi che graveranno entrambe sul ...

