Fedez e Dark Polo Gang | per ' Chi' è in atto un divorzio dovuto a ' Questioni economiche'

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Sembrava un matrimonio destinato a durare quello trae la, e invece, almeno stando a quanto dichiarato dal noto settimanale 'Chi' – che nel recente passato ha già anticipato altri due divorzi illustri che hanno riguardato il cantante ed imprenditore milanese, ovvero quelli con J-Ax e Fabio Rovazzi – pare che i rapporti tra il compagno di Chiara Ferragni e il controverso collettivo trap romano si siano ormai deteriorati in maniera irreparabile. Stando alle indiscrezioni diffuse dalla rivista guidata da Alfonso Signorini, rilanciate in queste ore da diversi magazine, sembra infatti che ilprofessionale sia ormai cosa certa, ma anche i rapporti personali e l'amicizia, più volte sbandierata sui social network – almeno fino a qualche mese fa – sarebbero ormai compromessi....

