Esplosione, un disperso ritrovato vivo

Mentre sono ancora in corso le operazioni per spegnere le fiamme divampate a seguito dell'nella fabbrica di fuochi d'artificio della famiglia Costa a Barcellona Pozzo di Gotto, si aggiorna il bilancio della tragedia. Uno dei due dispersi è stato trovato, mentre sono 3 le vittime accertate,tra cui la moglie del titolare della fabbrica. Tre i feriti con gravi ustioni trasportati in ospedale,tra loro il figlio 37enne del proprietario. Al momento dell'erano presenti anche 4 operai di una ditta esterna.(Di mercoledì 20 novembre 2019)