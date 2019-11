Anche Patuelli contro il governo | Banche non informate sulla riforma del Mes

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Non so niente, ho letto stamattina i giornali, leggo sull’Huffington post ma sono materie sulle quali il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente”. Il presidente dell’Abi, Antonio, scende dalle nuvole. Parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine di un inin sostanza si sfoga. E’ arrabbiato con ilche, dice, non ha informato il sistema bancario delladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes)quale a giugno il premier Giuseppe Conte el’allora ministro dell’Economia Giovanni Tria hanno dato l’ok a Bruxelles, a patto che si applichi una “logica a pacchetto”, cioè che sia accompagnatada altre riforme tra cui il rafforzamento dell’unione bancaria.Non è una questione di piccola portata. Ma vitale nelle relazioni nella ...

ConfcoopRaRn : RT @Confcoop_ER: Sabato 16 novembre si festeggiano i 120 anni del Consorzio Agrario di #Ravenna. Sarà presente il presidente @Confcooperati… - CooperativeAgro : RT @Confcoop_ER: Sabato 16 novembre si festeggiano i 120 anni del Consorzio Agrario di #Ravenna. Sarà presente il presidente @Confcooperati… - 57Davide : RT @Gi71376847: Come previsto: Conte fa un incontro sull’Ilva con Patuelli e Dimaio. Ogni problema sarà risolto , anche senza la Lezzi! -