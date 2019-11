Salto con gli sci | Coppa del Mondo Wisla 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Dopo otto mesi di pausa sta finalmente per tornare ladeldicon gli sci. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre andrà infatti in scena a(in Polonia) sul trampolino HS134 la prima tappa della stagione-2020 didelmaschile in cui sono inuna gara a squadre ed una individuale. Riparte la caccia al fenomenale nipponico Ryoyu Kobayashi, autentico mattatore della scorsa stagione e principale favorito per aggiudicarsi la seconda Sfera di Cristallo consecutiva anche se gli avversari non mancheranno a partire dal polacco Kamil Stock, l’austriaco Stefan Kraft, lo sloveno Timi Zajc ed i vari membri della Germania e della Norvegia. La prima tappa delladel-2020 dicon gli sci insarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Si comincia venerdì 22 novembre con ...

