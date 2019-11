Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Una vicenda dolorosa rimasta nascosta per chissà quanti anni, fin troppo simile a quella di tante altre donne. Ma che sorprende perché in questo caso la vittima di una lunga serie di violenze domestiche è un personaggio popolare come, ballerina protagonista di tanti varietà televisivi del passato, che da qualche anno vive ad Hong Kong col marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Le celebre showgirl ha scelto di raccontare la sua brutta esperienza in tv, durante Live – Non è la d’Urso: dopo una prima parte del programma in cui aveva affrontato con il coniuge l'argomento della maternità in età adulta, laè rimasta sola con la conduttrice per parlare del suo passato. Tenendo la mano a Barbara d'Urso ha rivelato di essere stataedda un exper ben sette anni. La storia mai raccontata prima daUna storia ormai lontana, ...

vincecamaggio : Lo sfogo di Heather Parisi: 'Un mio ex compagno mi ha picchiata ed umiliata a lungo' - Noovyis : (Lo sfogo di Heather Parisi contro le colleghe: “Possono dire ciò che vogliono e io no”) Playhitmusic - - SuperstarZ9000 : Lo sfogo di Heather Parisi contro le colleghe: “Possono dire ciò che vogliono e io no” -