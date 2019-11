LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Vinales un fulmine sulle Yamaha Petronas

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Di nuovo in pista anche, mentre Rossi si prende una pausa lunga per studiare i dati 13.46 Proseguono pensando al passo sia Rins sia Morbidelli, mentre torna Marquez in azione 13.44 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 12 M. VIÑALES 1:30.593 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 21 F. MORBIDELLI +0.057 4 93 M. MARQUEZ +0.199 5 4 A. DOVIZIOSO +0.365 6 44 P. ESPARGARO +0.381 7 42 A. RINS +0.447 8 43 J. MILLER +0.537 9 46 V. ROSSI +0.550 10 36 J. MIR +0.757 13.41 A breve tornerà in pista Alex Marquez. La sua moto è stata sistemata grazie a pezzi di ricambio della moto di Crutchlow, come riporta Sky Sport 13.38 1:30.595!piazza un altro giro a 2 soli millesimi dal suo record! Che martello questa nuova! 13.36 Continua a spingere ...

