Stefanos Tsitsipas ha vinto le ATP Finals di Londra

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas trionfa da debuttante nel torneo battendo in rimonta Dominic Thiem : Nella sfida conclusiva delle ATP Finals di Londra il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto l’austriaco Dominic Thiem col punteggio di 6-7 6-2 7-6 dopo due ore e 35 minuti di incredibile battaglia. E’ Thiem il primo a dover salvare una palla break sul 2-1 in favore di Tsitsipas e lo fa giocando un gran dritto incrociato che il greco non controlla. Sul 3-3 è l’austriaco ad avere due palle break ma una gliela annulla Tsitsipas facendo serve & ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas piega in due set Roger Federer ed è il primo finalista : Il greco Stefanos Tsitsipas è il primo finalista delle ATP Finals di tennis: battuto in semifinale lo svizzero Roger Federer, che si arrende in due set, con l’ellenico che trionfa con lo score di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 37 minuti, ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che sarà il vincente di Dominic Thiem-Alexander Zverev. Nel primo set parte benissimo il greco, che deve salvare un break point in ...

ATP Finals 2019 : Rafael Nadal vince la maratona con Stefanos Tsitsipas e ora spera in Medvedev : Rafael Nadal resta in vita, almeno fino a stasera, nelle ATP Finals. Alla O2 Arena di Londra, infatti, lo spagnolo batte in un incontro durato quasi tre ore il greco Stefanos Tsitsipas, già certo della qualificazione in semifinale, per 6-7(4) 6-4 7-5. Il numero 1 del mondo deve ora sperare, alle 21.00, che Daniil Medvedev batta Alexander Zverev con qualunque punteggio per arrivare a giocare contro Roger Federer la semifinale di domani; se invece ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas si abbatte come un treno su Zverev. Il greco accede alle semifinali : Il greco Stefanos Tsitsipas si abbatte come un treno nella seconda giornata di incontri del Gruppo Agassi delle ATP Finals di tennis. Sul veloce indoor di Londra (Gran Bretagna), l’ellenico (n.6 del mondo) ha travolto il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-2. Una vittoria di grande qualità quella di Stefanos che, in 1 ora e 15 minuti, ha fatto calare il sipario, qualificandosi alle semifinali. Un risultato che crea non pochi ...

ATP Finals 2019 - Stefanos Tsitsipas : “Una delle vittorie più importanti della mia vita - ho dato tutto fino all’ultimo punto” : Grazie ad una partita di altissimo livello Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Daniil Medvedev nel primo incontro del Gruppo Agassi delle ATP Finals 2019 di tennis. La testa di serie numero 6 ha avuto la meglio del russo in due set, con il punteggio di 7-6 6-4, iniziando con il piede giusto il suo percorso nel torneo conclusivo della stagione, che si disputa alla O2 Arena di Londra. Il match del pomeriggio (questa sera tocca a Rafa Nadal e Alexander ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas batte per la prima volta Daniil Medvedev : Nella prima partita del Gruppo Agassi delle ATP Finals di Londra Stefanos Tsitsipas ha battuto Daniil Medvedev in una sfida tra esordienti nel torneo con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Tsitsipas nel primo game recupera da 0-30 sul suo servizio senza concedere palle break, Medvedev invece in quello successivo ne deve annullare una. E’ più il 21enne greco nativo di Atene a fare la partita mentre il russo si affida alla ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : la furia di Novak Djokovic travolge Stefanos Tsitsipas - che dura meno di un’ora : 58 minuti. Tanto basta a Novak Djokovic per raggiungere per la sesta volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La vendetta dei quarti di Shanghai è completa per il serbo, che travolge il greco Stefanos Tsitsipas con un 6-1 6-2 inappellabile da tutti i punti di vista. In semifinale ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha superato in otto delle nove occasioni in cui si sono trovati di fronte. L’unico ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer batte Stefanos Tsitsipas e va in finale - dove trova Alex De Minaur : Nella seconda semifinale dell’ATP 500 indoor di Basilea disputata oggi Roger Federer ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco il greco Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la quindicesima volta la finale del torneo di casa sua e domani andrà alla caccia del successo numero 103 in un evento del circuito maggiore ATP, il decimo nella città svizzera. Un break per set a favore di Federer che dopo aver già avuto tre possibilità per ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Daniil Medvedev non si ferma più e va in finale - Stefanos Tsitsipas battuto in due set : Daniil Medvedev è il primo finalista del penultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Shanghai. Il russo, la cui forma non si è assolutamente esaurita, supera in due set, 7-6(5) 7-5, il greco Stefanos Tsitsipas, rinsaldando ulteriormente la propria quarta posizione nel ranking ATP e minacciando la terza di Roger Federer nella Race: in caso di successo finale, infatti, gliela soffierebbe. Medvedev aspetta ora il vincitore del match tra ...

Tennis : Stefanos Tsitsipas è il sesto qualificato per le ATP Finals di Londra - adesso è lotta per gli ultimi due posti : Ormai era solo questione di giorni ed infatti l’ATP lo ha reso ufficiale quest’oggi con una nota: Stefanos Tsitsipas è aritmeticamente qualificato per le Finals 2019 in programma a Londra dal 10 al 17 novembre. Il greco si è reso protagonista di una prestazione stellare che gli ha consentito di battere in tre set (3-6, 7-5, 6-3) il n.1 al mondo Novak Djokovic ai quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai, ma la certezza della ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem in rimonta supera Stefanos Tsitsipas e conquista il titolo in Cina : Dominic Thiem vince in rimonta la finale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del ranking). Il n.5 ATP (testa di serie n.1) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 13 minuti di partita, cambiando il volto a un incontro che sembrava essere in favore dell’ellenico. Un successo di classe e di tenacia per l’austriaco che centra la quarta vittoria in sei match disputati contro il ...

ATP Zhuhai – Stefanos Tsitsipas si ritira : Mannarino accede ai quarti di finale : Stefanos Tsitsipas costretto al ritiro dall’ATP di Zhuhai a causa di un problema di salute: Adrian Mannarino accede ai quarti di finale del torneo Dopo aver vinto il primo set per 6-3 ed aver perso quello successivo per 5-7, Stefanos Tsitsipas ha deciso di abbandonare il torneo di Zhuhai. Il tennista greco, reduce dall’impegno in Laver Cup, ha accusato un problema di salute che gli ha impedito di proseguire il match degli ottavi di finale ...