Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti al 18 novembre 2019

Sondaggi elettorali Noto-Emg : ecco dove vincono centrodestra e giallo rossi : Sondaggi elettorali Noto-Emg: ecco dove vincono centrodestra e giallo rossi I comuni medio e grandi con più di 60mila abitanti guardano al governo giallo rosso quelli sotto i 60 mila abitanti preferiscono il centrodestra. Questa in sintesi la fotografia scattata dai Sondaggi elettorali condotti da Noto e Emg per ASMEL, l’Associazione nazionale per la Modernizzazione degli Enti Locali che rappresenta oltre 2800 Comuni italiani. Secondo la ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in flessione - recupera il Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in flessione, recupera il Pd La Lega chiude in leggera flessione la settimana che va dall’11 al 17 novembre. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè elaborati per l’Agenzia Dire che vedono il Carroccio calare dello 0,3 al 34,2%. Si arresta in questo modo la crescita del partito di Salvini iniziata ormai un mese fa e che l’ha portato ad ottenere, sulla carta, un consenso uguale a quello ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - la sfida si deciderà in pochi voti - le piccole città sono per la Lega - le grandi per il Pd : Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno gli Emiliani il prossimo 26 gennaio. Secondo gli Ultimi sondaggi gli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’Emilia Romagna spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - chi sale e chi scende - su Lega e Pd - giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle : Gli Ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane. In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia. A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per MG Research Lega con Borgonzoni avanti : Il risultato delle elezioni del 26 gennaio rappresenterà un dato importante non solo per la regione Emilia Romagna, ma anche per l'intera nazione. I risultati, infatti, potrebbero anche regalare sviluppi che, in qualche modo, potrebbero condizionare la politica nazionale. In questa fase risultano, perciò, particolarmente interessanti i Sondaggi che provano ad anticipare quelli che potrebbero essere i dati offerti dalle urne. In particolare, il ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Sondaggi elettorali TP - per gli italiani ai partiti non interessa nulla del clima : Sondaggi elettorali TP, per gli italiani ai partiti non interessa nulla del clima Secondo i nostri ultimi Sondaggi elettorali il centrodestra continua a superare il 50%. Se la Lega frena e cala di qualche decimale al 35,2%, Fratelli d’Italia sfiora il 10% con il 9,9%. Mentre Forza Italia e Cambiamo! di Toti rimangono sostanzialmente stabili al 5,6% e al 0,5%. Nella compagine di governo il Pd arretra al 18,3%, anche a causa ...

Sondaggi elettorali EMG - arretra la Lega - su PD e Italia Viva : Sondaggi elettorali EMG, arretra la Lega, su PD e Italia Viva Questa settimana i Sondaggi elettorali di EMG vanno controcorrente rispetto alle rilevazioni delle ultime settimane. La Lega interrompe bruscamente la propria corsa con un calo molto rilevante, dell’1,2% in una settimana. Scende infatti dal 34,2% al 33%. E non si tratta come in altri casi di un trasferimento di consenso a Fratelli d’Italia, anch’esso in ...

Sondaggi elettorali Izi : Lega sotto il 30% e Fdi sopra il 10% : Sondaggi elettorali Izi: Lega sotto il 30% e Fdi sopra il 10% I Sondaggi elettorali Izi per Repubblica, realizzati tra il 4 e il 5 novembre, sono passati quasi inosservati. Eppure si distinguono per alcuni risultati che escono dai binari generali. Ad iniziare dal valore registrato per la Lega. La media nazionale dà il Carroccio ben al disopra il 30%. Nel suo Sondaggio per Repubblica, Ixi vede il partito di Salvini sotto quella soglia al ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e FdI in crescita - ancora giù il M5S : Sondaggi elettorali Index: Lega e FdI in crescita, ancora giù il M5S La Lega è tornata a macinare consensi. La conferma, ulteriore, arriva dai Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda il 14 novembre. Il Carroccio, che ieri si è riunito al PalaDozza di Bologna per lanciare la candidatura di Borgonzoni in Emilia Romagna, cresce dello 0,3 al 34%, stesso valore ottenuto dalle europee. Un risultato che si allinea a ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Sondaggi elettorali Demopolis : centrodestra avanti di 5 punti sui giallo rossi : Sondaggi elettorali Demopolis: centrodestra avanti di 5 punti sui giallo rossi In meno di due mesi i rapporti di forza tra coalizione giallo rossa e centrodestra si sono invertiti. Ad inizio settembre, Pd, M5S e LeU raccoglievano un consenso del 47% contro il 46% di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Sessanta giorni dopo i valori si sono completamente ribaltati a favore del centrodestra che adesso sfiora il 50% mentre i giallo ...

Sondaggi elettorali - la fiducia degli italiani nel governo diminuisce sempre più : Rispetto a fine settembre, i giudizi positivi sul governo sono andati calando e dalle ultime stime si sono fermati a 24 punti contro i 54 della parte di elettorato che afferma invece di non avere alcuna fiducia nell'esecutivo attuale. Alla domada se si pensa che sia stato un bene far nascere il governo giallorosso, il 54% degli intervistati ha risposto negativamente e solo il 28% ha detto sì. Il 18% ha preferito non rispondere.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : coalizione giallo rossa in difficoltà : Sondaggi elettorali Piepoli: coalizione giallo rossa in difficoltà Gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Piepoli per Povera Patria, talk di approfondimento politico di Rai2 in onda il lunedì, confermano il trend di questa settimana che vede la Lega in ascesa e il Movimento 5 Stelle in forte calo. L’onda lunga delle elezioni umbre si fa sentire e a beneficiarne sono tutte le forze di centrodestra. Ad iniziare dal Carroccio che ...