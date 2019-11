Sanità : concorso infermieri in Sicilia - termini riaperti per neo laureati (2) : (Adnkronos) - L'assessore regionale alla Salute ha anche annunciato interventi sui criteri di accreditamento delle strutture territoriali e private in cui opera un gran numero di personale infermieristico e ha anticipato che è allo studio la possibilità di inserire il professionista infermiere all’i

Concorso assistente sociale - sanitario e tecnico di radiologia : scadenze 7 - 8 e 18 novembre : Sono attualmente aperte aperte le iscrizioni a tre concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, assistente sanitario e tecnico di radiologia. I bandi sono stati emessi dall'ASST PG 23 di Bergamo (assistente sociale), dall'ASST Spedali Civili di Brescia (assistente sanitario) e dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, per il ruolo di tecnico di radiologia. A seguire, le info e requisiti. Selezione comparativa per assistente sociale L'ASST PG ...

Ministero della Salute - concorso per dirigenti sanitari aperto anche agli specializzandi : Ultime novità sui concorsi pubblici: tra le tante selezioni ministeriali, riportiamo la riapertura e modifica dei bando di concorso per 40 posti come dirigente sanitario medico in disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e 12 posti come dirigente sanitario veterinario, in disciplina di sanità animale. Originariamente le selezioni erano state indette lo scorso settembre (con pubblicazioni dei bandi nel n.77 del 27 settembre 2019 ...

Concorso biologo - assistente sociale e sanitario : domanda entro 31 ottobre : Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici per laureati in biologia, servizio sociale e assistenza sanitaria. I bandi, con scadenza fissata all'ultimo giorno di ottobre, verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (biologo), l'Unione Montano Esino Musone (assistente sociale) e presso l'Azienda Sanitaria di Omegna (assistente sanitario). Concorso per un posto di dirigente biologo La Fondazione Policlinico IRCCS CA' Granda ...

Ministero della Salute : bando di concorso per dirigenti sanitari - scadenza 28 ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nella giornata del 27 settembre 2019, un nuovo bando pubblico mirato all'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dirigenziale sanitario medico da destinare alle esigenze degli uffici centrali e periferici di competenza del Ministero della Salute....Continua a leggere