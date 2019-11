Coppa Davis – Fognini stecca all’esordio | Canada in vantaggio

Coppa Davis 2019 - Italia-Stati Uniti : data - programma - orari e tv : Mercoledì 20 novembre (diretta tv su SuperTennis), alle ore 18.00, l’Italia scenderà in campo per il secondo incontro del Gruppo F della Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica di Madrid (Spagna), gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti affronteranno gli Stati Uniti e la sfida avrà un peso specifico importante perché sarà decisiva ai fini della qualificazione ai quarti di finale. Giova ricordare che si ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Canada 0-1 - Vasek Pospisil - sostituto di Felix Auger-Aliassime - batte in due set Fabio Fognini : Nella prima sfida del gruppo F delle Finali di Coppa Davis 2019 tra Italia e Canada il numero 150 del mondo Vasek Pospisil, schierato all’ultimo momento da capitan Frank Dancevic per sostituire Felix Auger-Aliassime, fermato da un problema alla caviglia, ha battuto nel primo singolare Fabio Fognini col punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il primo a subire il break è Fognini, che nel quarto game commette uno dietro l’altro due ...

Termina qui! Fognini perde il primo incontro di questa Coppa Davis 2019 contro Pospisil: 6-7 (5) 5-7 lo score per il canadese. Fognini deludente e situazione di vantaggio per il Canada. 40-15 Stecca il dritto Fognini e due match-point per il canadese. 30-15 Altro ace centrale del canadese. 15-15 Ace esterno di Pospisil. 0-15 Perde il primo punto il canadese, con il dritto. C'è il break!

Buona prima al centro di Fognini e 5-4 in suo favore nel 2° set. Ora il canadese andrà a servire per rimanere nel parziale. 40-15 Il nastro devia out il dritto di Fognini. 40-0 Splendido rovescio incrociato di Fognini sull'attacco di Pospisil. 30-0 Lunga la risposta con il dritto di Pospisil. 15-0 Ottimo dritto in cross di Fognini da destra. Ace al centro di Pospisil e 4-4 nel 2° set.

A zero Fognini tiene il servizio e si porta sul 4-3 nel secondo set. Ora sarà il canadese, che ha vinto il primo parziale, ad andare a servire. Non ci sono stati break nella seconda frazione. 40-0 Ace centrale di Fabio. 30-0 Ottima l'accelerazione di rovescio di Fognini con il lungolinea. 15-0 Out la risposta di rovescio di Pospisil. 3-3 nel secondo set, rovescio in rete di Fognini e

Risolve con un serve&volley Fognini e conduce 2-1 nel 2° set, ma non senza soffrire. Pospisil va a servire. Servizio slice di Fognini che mette in difficoltà Pospisil e vantaggio. 40-40 Passante di Pospisil su una giocata a rete non ben giocata dall'azzurro. Vantaggio Fognini, pesante ancora il dritto del ligure e altra palla per il 2-1 nel 2° set. 40-40 Doppio fallo di

Vantaggio Pospisil, Fognini non riesce a controllare il dritto del canadese. 40-40 Ottimo rovescio lungolinea di Pospisil che sta salendo anche da fondo. Vantaggio Fognini, lunga di poco la risposta di rovescio del canadese. 40-40 Palla corta di Pospisil, ancora, con un Fognini molto dietro. 40-30 Ottima prima al centro di Fognini e palla del 2-1 nel 2° set. 30-30 Buono l'attacco con il

Rovescio in back in rete di Fognini e primo set regalato a Pospisil 7-6 (5). Davvero tanti rimpianti per il ligure. 5-6 Out il dritto di Pospisil ma ora il canadese può chiudere con il servizio il primo set. Attenzione! 4-6 Ottimo passante incrociato di rovescio di Pospisil che sorprende Fognini e due set-point per lui. 4-5 Bella stavolta la risposta di Fognini con il dritto e giocata a rete

Rovescio lungolinea completamente sbagliato dal canadese e dunque si va al tie-break. 40-15 Dritto lungolinea magnifico del ligure e due palle del 6-6. 30-15 Ottimo dritto in corsa di Fognini. 15-15 Risposta d'incontro di rovescio sulla riga di Pospisil. 15-0 Out il rovescio d'attacco di Pospisil, che come sempre forza nello scambio. Pospisil si salva dunque, annullando tre palle

La nuova Coppa Davis al via a Madrid - subito Italia-Canada : E' partita oggi la prima edizione della 'nuova' Coppa Davis completamente rinnovata che vede tra i principali sostenitori Gerard Pique: si tratta di una sorta di mondiale del tennis che si gioca in una unica sede. La prima edizione si svolge per una settimana alla Caja Magica di Madrid in cui le 18 nazioni migliori al mondo si affronteranno per vincere la storica insalatiera. L'Italia, capitanata da Corrado Barazzutti, schiera Fognini, ...

30-30 Risposta sulla riga con il dritto di Pospisil. 30-15 Ancora dritto troppo lungo per Pospisil, che prova a liberarsi dello scambio. 15-15 Il dritto di Fognini finisce out, per via di un nastro poco fortunato. 15-0 Sbaglia il rovescio Pospisil ancora nello scambio. Dritto profondo di Pospisil che tiene il servizio e si porta sul 5-4 nel 1° set. L'azzurro servirà per rimanere nel

30-15 Ace centrale di Pospisil. 15-15 Largo il dritto incrociato di Pospisil che non tiene nello scambio prolungato. 15-0 Fa buona guardia a rete Pospisil, nonostante l'ottimo tentativo di passante di Fognini. Tiene la battuta Fabio, ottima giocata con il rovescio in back e Pospisil affossa in rete. 4-4 nel 1° set e Pospisil va a servire. 40-0 In manovra ancora una volta Pospisil manda

Attacco di dritto lungo di Pospisil e 4-2 per il canadese in questo primo set che andrà a servire. 40-15 Quarto doppio fallo di Fognini, che ne sta facendo davvero troppi. 40-0 Ottimo rovescio di controbalzo di Fognini e niente da fare per Pospisil. 30-0 Ancora rovescio a rete di Pospisil, che fa fatica da fondo. 15-0 Dritto in rete in risposta di Pospisil. Ottimo smash di Pospisil, che tiene

40-15 Bravo Fabio ad aggredire Pospisil con la seconda e palla corta di grande qualità. 40-0 Terzo ace di fila per Pospisil, con una traiettoria imprendibile. 30-0 Ancora ace per Pospisil, che trova la riga esterna 15-0 Ace centrale di Pospisil. Ottimo game al servizio di Fognini, servizio slice e niente da fare per Pospisil, che torna a servire. 40-15 Doppio fallo per Fognini che forza anche