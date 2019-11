Coppa Davis 2019 | Italia-Canada 0-1 | Vasek Pospisil | sostituto di Felix Auger-Aliassime

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nella prima sfida del gruppo F delle Finali ditrail numero 150 del mondo, schierato all’ultimo momento da capitan Frank Dancevic per sostituire, fermato da un problema alla caviglia, ha battuto nel primo singolare Fabio Fognini col punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il primo a subire il break è Fognini, che nel quarto game commette uno dietro l’altro due doppi falli e un errore col rovescio, magli restituisce il favore nel settimo game salvando una delle due palle break consecutive ma sbagliando un rovescio sulla successiva. Sul 5-5 Fabio non sfrutta due occasioni in fila per togliere la battuta al suo avversario, si va al tie-break che il 29enne nativo di Vernon, British Columbia, si aggiudica per 7-5 dopo 56 minuti di gioco, decisivo il minibreak sul 5-4 in suo favore procuratosi con un ...

