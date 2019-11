Veltroni | “Conte come la Segre L’odio fa vivere male | torniamo umani”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019) Walternel suo commento sulla Gazzetta dello Sport mette insieme il caso delle minacce ricevute da Antonio Conte e dall’Inter con la situazione della senatrice. Due notizie assurde, lontane e diverse, ovviamente, ma unite da un virus che si sta diffondendo senza apparente reazione nelle società moderne:Un odio che non è la consuetudine per fortuna e che non bisogna confondere con il sentimento generale, ma un odio che esiste e che si trasforma talvolta in violenza Sì, di violenza. Una minaccia non è una parola nel vento, è un atto di violenza che muta la vita di chi la riceve. Ma non solo Conte e la, che sono la punta di una serie di episodi di violenza e intimidazione nel mondo del calcioin tutti gli altri ambiti della vita. E allora ci sono i furti ai calciatori, i fischi e gli insulti per il colore della pelle; alla base di tutto ...

