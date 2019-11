Scossa di terremoto di magnitudo 2 2 a Colle Val d' Elsa | in Toscana

Terremoto Giappone : Scossa di magnitudo 5 - 3 al largo della costa di Chiba : Un Terremoto di magnitudo 5,3 ha colpito al largo della costa la prefettura di Chiba, situata sulla più grande isola Giapponese di Honshu. I dati dei sismologi hanno mostrato che il sisma ha colpito le acque 176 chilometri a sud-est della citta’ di Katsuura, situata sulla penisola di Boso. L'articolo Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 5,3 al largo della costa di Chiba sembra essere il primo su Meteo Web.

Una scossa di Terremoto è stata segnalata nel Lazio a pochi chilometri da Roma. L'evento sismico è avvenuto nel cuore della notte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato la scossa di Terremoto a 42 chilometri da Roma. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall'evento sismico di magnitudo 2.3 sono stati i seguenti: Artena, ...

Terremoto - Scossa sismica da 3.2 a Capitignano : L'Aquila - Un Terremoto di magnitudo ML 3.2 è Stato registrato alle 10,55 a 2 km da Capitignano (AQ), l'evento è avvenuto ad una profondità di 15 km. Paura tra gli abitanti del piccolo centro ma per ora non si registrano danni. Altre due scosse sono state registrate solo dalla strumentazione nelle vicinanze di Campotosto una di magnitudo 1,3 e l'altra di 1,7. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala sismica ...

Poco fa, esattamente alle 17:17 (ora italiana) del 14 novembre, una violenta scossa di magnitudo 7.1 della scala Richter ha colpito l'Oceano Pacifico. Secondo i dati forniti dall'Usgs (United States Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel Mare delle Molucche, fra le omonime isole ad est e l'isola Indonesiana di Sulawesi ad ovest. Quest'ultima, già devastata l'anno scorso da un tremendo terremoto di magnitudo ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa Ionica. L'epicentro è stato localizzato a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre l'ipocentro solo 10.2 Km di profondità. Il sisma si è verificato alle 15.45.

La terra torna a tremare nelL'Aquilano, dopo il Terremoto del 7 novembre. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Capitignano, poco distante dal lago di Campotosto. La scossa, a una profondità di 15 km, si è verificata alle 10:55 di giovedì 14 novembre. Non si segnalano danni.

Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L'evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall'evento sismico sono stati i seguenti: ...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell'Etna. L'evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l'epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant'Alfio, ...

