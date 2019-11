F 1 | GP Brasile - Verstappen in pole a Interlagos

F1 - Risultato Qualifiche GP Brasile 2019 : Max Verstappen in pole davanti a Vettel e Hamilton - Leclerc partirà 14° : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 , penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

Verstappen a ritmo di Samba! Sua la pole position in Brasile : Leclerc limita i danni e si prepara alla rimonta : Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile : il pilota Red Bull chiude davanti a Vettel ed Hamilton. Leclerc partirà 14°, ma è pronto a rimonta re La Formula 1 fa tappa in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione, da correre nella terra del Carnevale ma non solo, anche nel Paese che ha dato i natali ad Ayrton Senna, indimeticabile leggenda delle quattro ruote verdeoro che ha fatto la storia della ...

F.1 - Gp del Brasile : Verstappen in pole : 20.10 Arriva la zampata di Max Verstappen nel Gp del Brasile a Interlagos. L'olandese della Red Bull ottiene la seconda pole con il tempo di 1'07"508, precedendo la Ferrari del tedesco Vettel e la Mercedel del campione iridato Hamilton. Per Leclerc (Ferrari) quarto crono, ma deve scontare una penalizzazione di 10 posizioni. Raikkonen (Alfa Romeo) è ottavo. L'altra Alfa Romeo di Giovinazzi esce nella Q2, col 13° tempo, settima fila. In Q3, a ...

F1 - Risultato FP3 GP Brasile 2019 : Hamilton rilancia la sfida per la pole-position - seguono Verstappen e le Ferrari : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1 si è chiusa col miglior tempo del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che è riuscito a beffare l’olandese della Red Bull Max Verstappen di 26 millesimi. Le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono inserite in terza e quarta posizione a tre decimi dal leader, anticipando però il secondo tentativo per concentrarsi qualche minuto in più sul ...