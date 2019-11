Trump:"Impeachment è processo politico"

L'"è una vergogna, è un imbarazzo per il Paese". Quello che è in corso è un ", non unlegale". Così Donald. "Non è un vero, è una farsa illegittima contro il presidente" Così il portavoce della Casa Bianca,Grisham, mentre alla Camera testimoniava l'ex ambasciatrice Usa a Kiev, Marie Yovanovitch, silurata daad aprile. I tweet di"non sono stati un'intimidazione verso la testimone, ma l'opinione del presidente che ha diritto di avere ed esprimere le sue opinioni".(Di sabato 16 novembre 2019)