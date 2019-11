Sondaggi | Salvini trionfa nel piccoli comuni

Sondaggi politici - continua ascesa del cdx : se si votasse oggi Salvini avrebbe la vittoria in tasca : La coalizione di centrodestra continua a crescere, trainata dalla Lega di Matteo Salvini e dall'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre le forze politiche di maggioranza arrancano sempre più. Questo il quadro confermato da Euromedia Research con un Sondaggio che ha anche analizzato il giudizio degli italiani sulla manovra, sul caso dell'ex Ilva di Taranto e sulle crisi aziendali degli ultimi tempi.continua a leggere

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Sondaggio YouTrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Sondaggi POLITICI - LEGA 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti

Conte e Zingaretti insieme valgono di meno di Salvini (secondo i Sondaggi) : Chi vincerebbe se si andasse a votare domani per le politiche in Italia? Nessun dubbio. Il centrodestra avrebbe la maggioranza

Emilia Romagna - il Sondaggio top-secret che terrorizza il Pd : Matteo Salvini davanti - la prima volta : Il Pd ha fatto un sondaggio segreto a sei giorni dal risultato delle elezioni regionali in Umbria. Il risultato è anch'esso top-secret, ma secondo quanto rivela in un retroscena La Stampa, i dati sono drammatici. Alla domanda: "Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 genna

Sondaggi - Pd e Movimento 5 stelle sempre più "leggeri" : insieme pesano come Salvini : Secondo il Sondaggio Swg per il Tg La7 Pd e M5s attraversano una fase delicatissima: pentastellati in caduta libera al 16,8...

Emilia - Sondaggio del Pd : per la prima volta tutto il centrosinistra parte dietro a Salvini : Mai successo in un secolo: svantaggio tra i 5 e i 7 punti. Più equilibrato il confronto Bonaccini-Borgonzoni

Sondaggio La7 : vola la Lega di Salvini - crollano Mg5 e Pd : La Lega al massimo storico, mentre le forze della maggioranza crollano. Il TgLa7 di Enrico Mentana snocciola nell'edizione delle 20 i dati del Sondaggio fresco fresco sull'orientamento di voto. Matteo Salvini è al 34.1, più 0.5 rispetto la settimana scorsa. Il Pd di Nicola Zingaretti scende dello 0.

Ultimi Sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Pietro Senaldi commenta i Sondaggi : "L'Italia ora vuole Salvini". Il vero umore del Paese : Matteo Salvini ricorda il caffè Lavazza di un antico spot con Nino Manfredi: più lo mandano giù, e più lui si tira su. Il sondaggio divulgato ieri da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che la Lega è tornata a quel 34,3% ottenuto nelle trionfali elezioni europee. È ai livelli precedenti alla cri

Sondaggio Pagnoncelli - Salvini e Meloni scalano il podio : entrambi aumentano il consenso personale : Non aveva poi tutti i torti Pigi Battista che sul Corriere offriva il ritratto perfetto di Matteo Salvini, l'uomo che ha fatto delle piazze la sua carta vincente. A ripagare il ministro della Lega non ci sono solo le urne, perché anche i sondaggi delineano una situazione chiarissima: il leader della