Sit-in dei vigili del fuoco | più risorse | il governo risponda

Ex Ilva - il minSitro Bellanova dimentica a Taranto il quadro regalato dalle madri dei ragazzi morti : Lavinia Greci Il ministro dell'Agricoltura aveva lasciato la tela sul palco del convegno a fine settembre. Oggi si scusa tramite i social e le invita a un incontro, ma la mamma di un ragazzo morto di sarcoma risponde: "Basta, ha già dimostrato l'interesse nei nostri confronti" Un paio di mesi fa, alla fine di settembre, un gruppo di madri di Taranto le avevano donato un quadro raffigurante un teschio, accompagnato da una didascalia ...

Samsung rilancia i Security Days per sensibilizzare i consumatori su sicurezza e manutenzione dei dispoSitivi mobile : I Samsung Security Days si svolgeranno a novembre, nei fine settimana in oltre 160 punti vendita e dal lunedì al venerdì presso i Samsung Customer Service. L'articolo Samsung rilancia i Security Days per sensibilizzare i consumatori su sicurezza e manutenzione dei dispositivi mobile proviene da TuttoAndroid.

LIVE Zverev-TSitsipas 0-1 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sbracciata di rovescio dell’ellenico! 30-0 Bravo Tsitsipas che aggredisce la rete seguendo la palla corta: passante largo di Zverev. 15-0 Attacco in controtempo di diritto del greco. 1-1 Nessun problema per il tedesco al servizio. 40-15 Si apre il campo Zverev che chiude con lo smash. 30-15 Scappa via il diritto del greco che non tiene lo scambio. 15-15 Prima interessante del ...

LIVE Zverev-TSitsipas 0-0 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si parte a Londra! Batte Tsitsipas. INIZIO PRIMO SET 21.08 Tra poco si comincia: chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? 21.06 Rafael Nadal è tornato dunque in corsa per le semifinali: se Stefanos Tsitsipas dovesse perdere stasera, venerdì ci sarà un altro scontro diretto come quello di domani sera tra Novak Djokovic e Roger Federer. 21.04 Si parte con il riscaldamento! 21.02 ...

ATP Finals 2019 - Alexander Zverev : “Ottimo inizio - uno dei pochi momenti poSitivi della mia stagione” : Alexander Zverev stende con il punteggio di 6-2 6-4 Rafa Nadal e inizia con il piede giusto il suo cammino nelle ATP Finals 2019. Alla O2 Arena di Londra il tennista tedesco non ha lasciato scampo al fuoriclasse di Manacor che, in maniera evidente, non ha ancora superato i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro a Parigi-Bercy. Ad ogni modo il classe 1997 ha saputo non distrarsi per i problemi del rivale e sciorinare tutto il meglio del ...

La maledizione della prima Luna - trama cast e curioSità sul primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi : Sono passati 16 anni dall’inizio della saga dei Pirati dei Caraibi, eppure il fascino di Johnny Depp in versione Jack Sparrow è del tutto intatto. Per chi volesse rivedere come tutto cominciò l’appuntamento è su Italia 1 lunedì 11 novembre alle 21.20. Un colpo di genio capace di mettere insieme l’attrazione dei parchi a tema Disney, effetti speciali e videogiochi, attori di carisma e poi tanta avventura per grandi e piccini. La ...

Eliminate queste 49 applicazioni - sono dei virus : coinvolti 3 milioni di dispoSitivi : A seguito di una indagine di TrendMicro si è scoperto che sul Play Store sono presenti 49 malware Android mascherati da giochi o app di fotografia L'articolo Eliminate queste 49 applicazioni, sono dei virus: coinvolti 3 milioni di dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Cazzullo sul Corriere della Sera : “Il Napolista è uno dei migliori Siti sportivi italiani” : Italia-Argentina del 90 Nella sua rubrica delle lettere sul Corriere della Sera, oggi Aldo Cazzullo cita anche il Napolista. Il tema è la partita Italia-Argentina di Italia 90, il dilemma che ancora oggi tiene banco: Napoli tifò Italia o Argentina? Cazzullo sceglie la lettera di Fabio Russo da Roma. Caro Aldo, sto leggendo Naploitation, il saggio di Marco Demarco. Mi ha molto incuriosito il capitolo su Sorrentino e la semifinale di Italia ’90 ...

Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici: «Archie ha due denti e sta iniziando a gattonare» Si avvicina il Remembrance Day, che ogni anno, a novembre, ricorda le ...

Da oggi in vigore l’obbligo dei dispoSitivi antiabbandono - contributo di 30 euro per l’acquisto : Da oggi in vigore l’obbligo relativo ai dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e ...

Amsterdam - allarme in aeroporto : “Situazione sospetta” - intervento dei militari in corso [AGGIORNAMENTI LIVE] : La gendarmeria reale olandese sta al momento indagando su una situazione “sospetta” a bordo di un aereo all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. E’ quanto riporta l’account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di “incidente o evento grave con ...

Figc - stretta sui requiSiti di onorabilità per l’acquisto dei club : Nel corso del Consiglio Federale di ieri, la Figc è intervenuta anche sul regolamento riguardo le acquisizioni di partecipazioni societarie nell’ambito delle società professionistiche. Le principali modifiche riguardano in particolare l’introduzione di una disciplina per le c.d. new co.; criteri più stringenti per quanto attiene i requisiti di onorabilità; di nuove specifiche per quanto attiene […] L'articolo Figc, stretta sui requisiti di ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto Sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Smartphone e tablet sono dei pericolosi baby Sitter e questo studio ne è la prova : Un recente studio pubblicato negli Stati Uniti lancia un grido d'allarme per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei bambini di Smartphone e tablet L'articolo Smartphone e tablet sono dei pericolosi baby sitter e questo studio ne è la prova proviene da TuttoAndroid.