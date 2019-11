Nubifragio e strade interrotte a Civitavecchia | Santa Marinella | camion e ambulanza

Nubifragio a Matera : e le strade diventano fiumi in piena : Danni in alcuni rioni del centro storico a Matera, colpita stamattina da un violento Nubifragio. La Basilicata è la regione italiana maggiormente falcidiata dal maltempo di queste ore Giorgio Vaiana Un violento Nubifragio si è abbattuto stamattina a Matera, la città dei Sassi. In poco tempo è caduta dal cielo in città una impressionante quantità di acqua che ha trasformato le vie principali in veri e propri fiumi in piena che ...

Maltempo : Nubifragio e strade allagate a Matera - acqua alta a Venezia : Il Maltempo sta creando ingenti danni al Sud, in particolare a Matera, dove fiumi d'acqua si sono riversati nei Sassi. Danni in alcune abitazioni a causa degli allagamenti, come in Piazza San Pietro Caveoso, e problemi alla circolazione stradale in città. acqua alta a Venezia, scatta l’allerta.Continua a leggere

Matera - Nubifragio nella città dei Sassi : le strade diventano fiumi. Disagi in tutta la Basilicata : Le vie del centro storico di Matera si sono trasformate in un fiume dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su tutta la Basilicata. Le piogge hanno causato diversi Disagi in città per la circolazione stradale e il sindaco, Raffaello De Ruggeri, ha deciso di chiudere tutte le scuole. Attivato anche un numero verde della protezione civile per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini. Molti i video ...

Nubifragio su Matera : vasti allagamenti e strade come fiumi nei Sassi : come ampiamente previsto una forte ondata di maltempo sta investendo il sud Italia ed in particolare Basilicata e Puglia dove si registrano già accumuli di pioggia localmente vicini ai 100 mm (nella...

Nubifragio venerdì 8/11 : diverse strade allagate e traffico in tilt : Roma – Il forte Nubifragio che si è abbattuto su Roma durante la notte ha portato a diverse strade allagate, con fiumi e laghi, e al traffico in tilt. Numerosi i disagi per automobilisti, scooteristi e per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. A causa del vento e della pioggia che hanno creato difficoltà, in diverse zone la circolazione ha subito rallentamenti per via degli allagamenti. A Marconi si è allagato il tratto di via ...

Nubifragio a Modica : strade allagate VIDEO : Nubifragio a Modica. strade allagate per il forte temporale che si è abbattuto oggi pomeriggio nel territorio ibleo. Ecco il VIDEO

Nubifragio su Milano - strade allagate e cinque scuole chiuse per pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo si è allagata. In via Legnano i tram sono rimasti fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale i semafori sono andati in tilt

Nubifragio a Milano - strade allagate e traffico in tilt : Nubifragi e allagamenti nel Nord Italia. Gravi disagi anche a Milano con strade inondate e traffico in tilt. Blocchi e ritardi anche per i mezzi pubblici, sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro i cui livelli sono saliti rapidamente. (Lapresse) Redazione ?

Nubifragio su Milano - strade sommerse e traffico in tilt. Due scuole allagate per pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Nubifragio su Milano - strade sommerse - due scuole allagate per pioggia - tram fermi e semafori in tilt Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Nubifragio su Milano : strade allagate - scuole chiuse - problemi a metro - bus e tram Allerta in Liguria - Meteo : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Nubifragio Trieste - bomba d’acqua mette in ginocchio la città : strade allagate e traffico in tilt : bomba d'acqua a Trieste, dove il maltempo si sta abbattendo nelle ultime ore e dove è prevista allerta meteo dalla Protezione civile fino a mezzanotte: molte le strade allagate e almeno una quarantina le chiamate ai vigili del Fuoco dopo che numerosi tombini sono saltati, trasformando le strade in veri e propri torrenti.Continua a leggere