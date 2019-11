Contrasto a spaccio stupefacenti | 3 persone in manette tra Centocelle e Tor Bella Monaca

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – Proseguono i servizi della Polizia di Stato nelle aree periferiche della capitale per ilallodi sostanze. Ad essere passati al setaccio gli spazzi adiacenti locali di intrattenimento e luoghi di ritrovo pubblici (parchi su tutti), dove, soprattutto in orario serale, gli avventori possono essere avvicinati da spacciatori o malintenzionati. Due sere fa una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile di Roma, appostata dinanzi al Mc Donald’s di via dei Mirti a, ha scorto un giovane che, fermo a bordo di ciclomotore, si stava guardando intorno in maniera troppo nervosa. Immediatamente avvicinato, lo stesso, un italiano di venti anni, a seguito di perquisizione personale, e’ stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, apparse ai poliziotti nel tipico confezionamento destinato allo. L’attivita’ di ...

