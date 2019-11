Un ransomware ha attaccato la compagnia petrolifera di stato in Messico

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) Unha colpito i computer delladimessicana Pemex, che nell’arco della giornata di martedì 11 novembre avrebbe avuto problemi di operatività, come testimoniato da alcuni dipendenti della stessa società che hanno reso noto il fatto su Twitter. Nonostante l’azienda si sia affrettata a limitare l’impatto della notizia, specificando che solo il 5 per cento dei computer sarebbecompromesso, la diffusione di malware di questo tipo contribuisce facilmente ad aumentare la preoccupazione di grandi aziende e infrastrutture critiche, bersagli preferiti dei criminali informatici. Isono progettati per prendere il controllo di un computer e del suo contenuto, per poi restituirne l’accesso ai legittimi proprietari solo in cambio del pagamento di un riscatto. Per questo, dopo anni di diffusione spregiudicata, negli ultimi ...

