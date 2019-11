Torino | due casi di scabbia alla scuola materna e alle elementari

Harry Styles - due date a Torino e Bologna a maggio : Harry Styles, due date a Torino e Bologna a maggio. Dopo aver rivelato l'uscita del nuovo album di inediti "Fine Line"

Harry Styles in Italia a maggio : annunciati due concerti a Torino e a Bologna : YESSA! The post Harry Styles in Italia a maggio: annunciati due concerti a Torino e a Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Zeiss e il Planetario di Torino ancora insieme per due straordinari appuntamenti “Lunari” : Il 17 e il 18 novembre 2019, Zeiss sarà protagonista al doppio appuntamento che vedrà la partecipazione dell’astronauta lunare Charles Duke Castiglione Olona, 6 Novembre 2019 – Dopo i successi ottenuti con le attività realizzate, in collaborazione con il Planetario di Torino, durante la Moon Week (15-21 luglio 2019), Zeiss sarà ancora una volta parte attiva durante due straordinari incontri che si terranno nel mese di Novembre a ...

Bologna : due persone accoltellate su un treno Frecciarossa Torino-Roma : Bologna: è una normale giornata per addetti ai lavori e dipendenti quando, su un treno Frecciarossa AV 9309, partito da Torino e diretto a Roma, nel vagone 4, scoppia il panico. Un uomo, un inserviente calabrese di 47 anni, addetto ai servizi di pulizie, è colpito dalla gelosia. Estrae un coltellino a serramanico e colpisce una donna, vecchia conoscenza dell’aggressore. L’episodio è accaduto tra Reggio Emilia e Bologna. Il movente sarebbe ...

Calciomercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in attacco : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...

A Torino nasce un cimitero per cani - gatti - criceti e cavalli da duemila posti : cani e gatti, ma anche canarini, criceti, conigli e persino cavalli che passeranno a miglior vita potranno beneficiare di una degna sepoltura in un cimitero per animali con duemila posti che sorgerà a Torino, accanto al camposanto di via Bertani, nelle vicinanze di corso Orbassano.Continua a leggere

Torino intervento record : trapiantati contemporaneamente i due polmoni - il fegato e il pancreas alla stessa persona : L'intervento, il primo in Europa, eseguito all'ospedale Molinette è durato 15 ore. Il paziente è un 47enne di Bari, malato di fibrosi cistica

La “regina delle truffe” arrestata a Torino : esperta di raggiri - era latitante da due anni : Dopo due anni di latitanza è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Torino Margherita Zanellato, quarantaseienne originaria del Torinese considerata una sorta di “regina delle truffe”. Sulla donna pendeva un ordine di carcerazione emesso nel luglio del 2017 dal tribunale di Savona. Le indagini proseguono.Continua a leggere

Live Torino Napoli 0-0 : Llorente - due occasioni sprecate : Sorpresa! Dopo il passo falso di Genk, il Napoli torna al tridente con il ritorno in campo di Insigne, schierato nella posizione a lui più congeniale di esterno d'attacco. Fuori Milik e...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa senza sostituzioni nelle due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ inizia forte il Torino che spinge sulla fascia di Verdi e Laxalt. inizia il secondo tempo! 18.54 inizia bene il Napoli poi sale il Torino di LIVEllo e nel finale sfiora il vantaggio con Ansaldi. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Fine primo tempo. 48′ Ansaldi da fuori area dopo un corner batte al volo di destro, vola Meret a respingere. 47′ Giallo per Luperto che ...

Torino-Napoli 0-0 live - partiti!le due squadre si studiano : Torino-Napoli live – Dopo le gare delle 15 si gioca un altro importante match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita che non ha bisogno di presentazioni tra Torino e Napoli, match da seguire per le zone alte della classifica. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla brutta prestazione nella sfida contro il Parma e ha bisogno di una reazione con l’obiettivo di conquistare almeno un risultato ...

Ladri sudamericani sparano in Questura : due poliziotti morti per un moTorino : Riccardo Pelliccetti La coppia di dominicani fermata dopo il furto di uno scooter. Uno ha sottratto l'arma a un agente e ha esploso diversi colpi. Il sindaco: «Siamo in guerra, lutto cittadino». Mattarella: «Una barbara uccisione» Trieste è stata destata tragicamente dal suo torpore e ha scoperto di non essere più una tranquilla città di provincia. Ieri pomeriggio due poliziotti sono stati uccisi all'interno della Questura da due ...

Torino - minacciano compagna di scuola : “Pagaci la pizza o diffondiamo la tua foto osè”. Due ventenni a processo per ricatto sessuale : Costretta a svolgere compiti a casa e a pagare pizze sotto minaccia: se non lo avesse fatto, sarebbe stata diffusa la sua foto a luci rosse, salvata nel telefono di uno dei due ricattatori. Per questa vicenda sono finiti al processo due ragazzi di vent’anni, con l’accusa di avere sottoposto una compagna di scuola a un ricatto sessuale. La causa è cominciata la mattina del 3 ottobre davanti al giudice Federica Gallone. I due imputati sono ...

Torino-Milan - Belotti : “La svolta negli spogliatoi - vi racconto i miei due gol” : “Nel primo tempo non siamo partiti bene, per tutti i primi quarantacinque minuti abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan. negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia tutti e abbiamo tirato fuori fame e orgoglio nella ripresa. Perdere fa rodere, non ci tenevamo alla terza sconfitta di fila. Grazie anche ai nostri tifosi e alla carica che ci hanno dato siamo riusciti a trovare i tre punti”. Parla così ai microfoni di Sky, ...