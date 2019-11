Scuola | domande di iscrizione dal 7 al 31 gennaio | ecco come evitare gli errori

Famiglia - domande di iscrizione a Scuola dal 7 al 31 gennaio : La procedura è sempre online tramite il portale Iscrizioni on line. Ma i genitori, già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di registrazione

Scuola : domande di iscrizione alle classi prime dal 7 al 31 gennaio : La procedura è sempre online tramite il portale Iscrizioni on line. Ma i genitori, già a partire d alle 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di registrazione

Nuoro - l’ambasciatore egiziano in visita alla Scuola. La preside vieta domande su Giulio Regeni : L'ambasciatore Hisham Mohamed Moustafa Badr mercoledì terrà un incontro con gli studenti del Liceo Galileo Galilei di Macomer, in provincia di Nuoro: ai ragazzi e alle ragazze tuttavia sarebbe stato chiesto di non interrogare il diplomatico sulla morte di Giulio Regeni. Uno studente ha dichiarato a Fanpage.it: "Le domande che vorremo fare dovranno essere approvate dalla preside".Continua a leggere