LIVE Federer-Djokovic | Atp Finals 2019 in DIRETTA | spettacolo stellare a Londra | chi

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma a spuntarla è lo svizzero in due set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Federer La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Berrettini con questa sconfitta è con un piede fuori dalle Finals, sarà decisiva la sfida di giovedì contro Thiem dove l’azzurro deve vincere e cercare di farlo con lo scarto più ampio possibile. Finita qui, dunque, la partita. ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 1-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break in avvio di secondo set dell’elvetico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto in contropiede di Berrettini appena largo. 1-3 Berrettini risponde alla grande sulla seconda del rivale ma spreca tutto mandando sugli spalti il dritto. 40-0 Altro serve and volley di Federer che compie una magia con la palla nei piedi. 30-0 Prima vincente dello svizzero. 15-0 Serve and volley che premia Federer. 1-2 ACE! Turno di battuta tenuto a zero, buona reazione di Berrettini ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma perde il primo set al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio completamente sbagliato da Federer. 0-1 Rovescio del romano sul nastro, momento topico dell’incontro. 0-40 Dritto di Berrettini in corridoio, subito tre palle break per Federer. 0-30 Discesa a rete ben orchestrata da Berrettini ma la volèe è bassa e termina in rete. 0-15 Rovescio di Federer in contropiede che pizzica la riga. INIZIATO IL SECONDO SET. 2-7 Risposta di ...

LIVE Berrettini-Federer 5-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per allungare il primo set al tiebreak : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima forte, schiaffo al volo e smash a chiudere, reazione rabbiosa del romano! 30-40 Rimane corto l’attacco a Berrettini e Federer ne approfitta, prima palla break per lo svizzero. 30-30 Palla corta pregevole dell’azzurro! 15-30 Prova a reagire Berrettini con una prima vincente. 0-30 Stavolta il dritto finisce sotto il nastro, primo momento di difficoltà per il romano. 0-15 ...

LIVE Berrettini-Federer 4-5 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per tenere vivo il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 ACE CENTRALE! 30-0 Dritto poderoso dell’azzurro che non lascia scampo al rivale. 15-0 Scappa via il dritto dell’elvetico, questo colpo proprio non gira oggi. 4-5 Spinge bene stavolta Federer che però non sembra al meglio. 40-15 Rovescio di Berrettini sul nastro, l’azzurro si mangia le mani. 30-15 Altro dritto di Federer in corridoio. 30-0 Ancora una risposta sulla ...

LIVE Berrettini-Federer 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : primo set ancora senza break - i due tennisti sono lucidi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Federer chiude il game con un ace. 40-15 Serve and volley di Federer, il passante di Berrettini è lungo di pochi centimetri. 30-15 Discesa a rete coraggiosa dell’elvetico che chiude con una difficile volèe morbida. 15-15 Dritto di Federer sul nastro, svizzero poco lucido. 15-0 Berrettini prova a spingere con il dritto ma non trova il campo. 3-3 Prima vincente per evitare ...

LIVE Berrettini-Federer - Atp Finals 2019 in DIRETTA : si comincia - l’azzurro ci crede! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 C’è ancora attesa per l’apparizione di Federer e Berrettini, i quali stanno raccogliendo tutte le forze, soprattutto psicologiche, da mettere in campo tra qualche minuto. 14:55 Stasera alle ore 21 circa ci sarà poi l’incontro tra Djokovic e Thiem, con il vincitore che metterà una forte ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. 14:50 Il doppio in programma prima ...

LIVE Berrettini-Federer - Atp Finals 2019 in DIRETTA : serve l’impresa dell’anno per rimanere in corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, match valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: oggi, martedì 12 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Da un lato l’azzurro, che all’esordio ha perso ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 5-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set - nessun break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di dritto completamente sballata di Federer. 15-0 Servizio e dritto vincente di Thiem. 5-4 Volée di rovescio vincente di Federer. A-40 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-40 Rovescio lungo di Federer. 40-30 Dritto lungo di Federer. 40-15 Prima vincente di Federer. 30-15 Gran prima di Federer. 15-15 Risposta di rovescio lunga di Thiem. 0-15 Gran passante di rovescio vincente di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 4-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 40-30 Ancora servizio e dritto vincente di Thiem. 30-30 Servizio e dritto vincente di Thiem. 15-30 Gran volée di rovescio vincente di Federer. 15-15 Servizio e dritto vincente di Thiem. 0-15 Doppio fallo di Thiem, il primo del match. 4-3 Servizio e dritto vincente in contropiede di Federer. A-40 Rovescio lungo di Thiem. 40-40 Dritto in ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto in rete di Federer. 3-2 Gran prima di Federer. 40-15 Dritto in rete di Federer. 40-0 Risposta di dritto in rete di Thiem. 30-0 Servizio e smash vincente di Federer. 15-0 Ace di Federer. 2-2 Smash vincente di Thiem che si salva. A-40 Altra prima vincente di Thiem. 40-40 Rovescio largo di Thiem. A-40 Prima vincente di Thiem. 40-40 Gran difesa di Thiem che poi gioca un gran dritto ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio lungo di Thiem. 2-1 Servizio e dritto vincente di Federer. 40-30 Prima vincente di Federer che si carica “Let’s go!” 30-30 Ace di Federer. 15-30 Thiem fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Doppio miracolo di Federer che chiude con la volée di dritto. 0-15 Gran risposta e passante di rovescio vincente di Thiem. 1-1 Dritto largo di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 1-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-30 Dritto in rete di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Risposta di dritto lunga di Federer. 0-15 Passante di rovescio lungo di un soffio di Thiem. 1-0 Prima vincente di Federer. 40-15 Rovescio in rete di Thiem. 30-15 Passante di rovescio vincente di Thiem. 30-0 Gran prima di Federer. 15-0 Stop volley di rovescio vincente di Federer. 5-7 ...

LIVE Federer-Thiem 5-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in rete di Federer. 5-5 Gran prima di Thiem. 40-30 Passante di rovescio vincente di Federer dopo un miracolo in volée di dritto di Thiem. 40-15 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-15 Gran risposta di dritto di Federer. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di Thiem. 40-15 Passante ...