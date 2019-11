Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury Day 4

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 3] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 2] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 1] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3,5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...