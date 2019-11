Fb debutta nei pagamenti digitali Big tech | occhiolino alle banche

Rivoluzione nei tassi : €STR debutta a -0 - 549% e manda in pensione Eonia : Al via le quotazioni del nuovo indicatore overnight, calcolato con una differente metodologia per garantire maggior trasparenza ed evitare frodi. Entro fine anno anche il passaggio di consegne su Euribor.

Perché Disney+ ha deciso di debuttare anche nei Paesi Bassi : Il prossimo 12 novembre debutterà negli Stati Uniti l’attesa piattaforma di streaming Disney+ e nella stessa data il servizio partirà ufficialmente anche nei Paesi Bassi. In realtà lo streaming è già disponibile in questo paese già dallo scorso 12 settembre, in versione beta testing e senza i titoli inediti che caratterizzeranno il catalogo ufficiale dal giorno della partenza. La nazione di Amsterdam è così il primo paese in assoluto al ...