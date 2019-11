Contagia una donna con l' Hiv | arrestato

Rimini - Contagia una delle sue partner con Hiv. Arrestato : L'uomo, 39 anni, ha volontariamente esposto al virus anche altre tre donne. I carabinieri sono al lavoro per risalire ad ulteriori sue frequentazioni sentimentali

Messina - nasconde di avere l'Hiv e Contagia almeno quattro donne. Una era la compagna : è morta. : Ha nascosto per anni di essere malato di Hiv, ha continuato, nonostante la patologia, ad avere rapporti non protetti e ha contagiato almeno quattro donne. Una di loro, l'ex compagna da cui aveva...