Concorso Aci 2019-2020 | requisiti e posti a tempo indeterminato

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 14 novembre 2019)AciAcial via, con due bandi diche mettono a disposizione diversicon contratto a, una buona parte dei quali è però riservata a chi è già personale di ruolo nell’Automobile Club d’Italia. In ogni caso i concorsi sono due, mettono in palio oltre 300e sono riservati rispettivamente a diplomati e laureati. Ecco irichiesti, il numero preciso deia disposizione e i ruoli da ricoprire con informazioni sulla tipologia di contratto, sulla retribuzione e sulle figure ricercate.Acidisponibili Il primoAci è finalizzato al reclutamento di 63 unità ed è aperto ai soggetti diplomati. Il secondomira all’assunzione di 242 figure, che siano in possesso di laurea. Procediamo con ordine e andiamo a fornire ...

ignaziore : RT @MarinoMasucci: Concorso per 305 posti all’ACI: nuova opportunità per laureati e diplomati Già disponibili i manuali per la preparazione… - LavoroSyndial : RT @NotizieOra: #Concorso ACI: 63 posti per diplomati, scade il 10 gennaio 2020 - fordeborah5 : RT @NotizieOra: #Concorso ACI: 63 posti per diplomati, scade il 10 gennaio 2020 -