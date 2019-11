ArcelorMittal | Stop impianti da gennaio

Fonte : blogo

(Di giovedì 14 novembre 2019) In attesa dell'incontro in programma domani alle 15:30 al Mise in presenza del Ministro Patuanelli, dell'ad diItalia, Lucia Morselli, e dei sindacati di Fim, Fiom e Uilm, ieri nella sede della regione Puglia si è tenuto un incontro per parlare delle aziende dell'indotto, che dipendono direttamente dall'ex Ilva. Dopo l'incontro in Regione si sono diffuse notizie negative circa le intenzioni di Arcelor Mittal, secondo le quali la multinazionale non avrebbe fornito le garanzie necessarie per i debiti in essere nei confronti dei fornitori.Oggi l'Ad Morselli ha quindi incontrato la rappresentanza sindacale unitaria di Taranto, alla quale ha smentito di non aver offerto garanzie nei confronti delle aziende dell'indotto, ma ha contestualmente confermato lodeglientro. A confermarlo è stato il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli: "Questa ...

SkyTG24 : Ex Ilva, ArcelorMittal comunica a sindacati stop impianti a gennaio - repubblica : Ilva: ArcelorMittal smentisce la permanenza fino a maggio. Stop totale a gennaio [aggiornamento delle 17:42] - vittorio_poli : RT @bscfederico: ArcelorMittal spegnerà tutti gli altiforni dell'ex Ilva: - l'altoforno 2 sarà chiuso il 13 dicembre, - l'altoforno 4 il… -