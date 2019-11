Afterparty - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'inferno dantesco, inteso come luogo di dannazione eterna per le anime dei peccatori, è sempre stato un contesto piuttosto adatto alla trasposizione nel mondo dell'entertainment. La sensazione di pericolo costante, la paura dell'ignoto che si cela dietro ogni angolo, la presenza di creature aberranti di ogni forma e dimensione che strisciano nell'ombra, rappresentano dei perni davvero interessanti attorno ai quali far ruotare storie dalla diversa natura. In passato abbiamo visto l'interpretazione dell'inferno di God of War, quella di Dante's Inferno, quella di Agony e tante altre, ciascuna dotata di una propria personalità, una peculiare visione d'insieme che rende questa dimensione macabra e terrificante. Ma se vi dicessimo che l'inferno può essere anche un luogo di festa sfrenata? Un posto in cui i demoni si sfidano in furiose partite di Beer Pong? Un reame di perdizione da cui si ...

