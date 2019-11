Abigail Breslin è diventata grande in «Zombieland 2»

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'adorabile biondina di Little Miss Sunshine è cresciuta, tanto che il tratto principale del personaggio interpretato daBreslin in- Doppio Colpo, in sala dal 14 novembre, è proprio quello di essere diventato, con tutti i correlati (sentimentali) del caso. Eppure, tra l'ascesa da bimbetta nell'Olimpo della star e oggi, la carriera diBreslin è stata tutt'altro che annacquata, anzi: si può proprio dire che la piccola Miss Sunshine sia cresciuta letteralmente davanti alle cineprese. Nata a New York nel 1996,debutta a soli tre anni come protagonista di uno spot televisivo mentre il debutto nel cinema avviene pochi anni dopo, nel 2002, quando interpreta la figlia di Mel Gibson in Signs. Seguono vari titoli, tra cui Quando meno te lo aspetti, Principe azzurro cercasi, Keane - Due madri per una figlia. ...

