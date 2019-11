Nuovi dati dello studio PREVENT di Novartis dimostrano che Cosentyx® fornisce un rapido

Lavoro Usa - dati migliori delle stime : 128mila Nuovi posti : Revisioni positive anche per le rilevazioni dei mesi di agosto e settembre: complessivamente 95mila posti in più. Ancora in sofferenza il settore auto, mentre cresce l’occupazione per sanità, servizi e ospitalità. Resta il nodo della platea di milioni di lavoratori, anche qualificati, che ha lavori precari e sfugge alle statistiche

Pensioni flessibili - la Quota 100 confermata per evitare Nuovi esodati : La preoccupazione dell'esecutivo verso la possibile creazione di nuovi esodati ha determinato la conferma delle Pensioni anticipate tramite Quota 100 nel loro meccanismo di funzionamento attuale. È questa la sintesi dell'acceso dibattito che ha preso corpo all'interno della maggioranza nelle scorse settimane e che sembra essersi inasprito durante gli ultimi giorni. Un confronto al quale ha messo la parola fine il Premier Giuseppe Conte, ...

Il post-quota 100 : dal 2022 Nuovi esodati e scalone - le pensioni si allontanano : La nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) ha, senza ombra di dubbio, lasciato delusi quanti si aspettavano novità in materia previdenziale. Il capitolo pensioni è stato affrontato solo marginalmente. In un Capitolo della Nota di aggiornamento al Def, quello dedicato al mercato del lavoro ed alle politiche attive e sociali, le novità sono poche. Su quota 100 nemmeno un accenno, a conferma del fatto che la misura resterà ...

Pensioni - Il Sole 24 Ore : 'Rischio Nuovi esodati - possibile scalone di 5 anni post 2021' : Si profila il rischio di nuovi esodati al termine del periodo sperimentale di tre anni della pensione anticipata quota 100, con uno scalone di 5 anni per gli esclusi dal provvedimento. L'allarme viene lanciato dalle colonne de 'Il Sole 24 Ore', nell'approfondimento a cura dei giornalisti Davide Colombo e Marco Rogari. Secondo i due esperti in materia previdenziale dello storico quotidiano economico, se l'attuale governo Pd-M5S non avvierà un ...

Il ministro Lamorgese ha fornito i Nuovi dati sui rimpatri dei migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Cresce alla grande la rete proprietaria di Iliad : i Nuovi dati fanno ben sperare : Nonostante alcuni intoppi riscontrati sistematicamente qua e là sul territorio, la rete proprietaria di Iliad è in forte crescita e aumenta così il numero di comuni italiani raggiunti dal suo segnale. Dagli ultimi dati c’è stato un bel incremento degli impianti, pari a 87, e questo perché nelle intenzioni di Iliad c’è, come specificato da Benedetto Levi, la volontà di migliorare costantemente la copertura del segnale proprietario al ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - nella notte 108 i migranti approdati : Mauro Indelicato Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa: 92 erano a bordo di un peschereccio, in 16 invece approdano su un barchino senza essere fermati. Centro d'accoglienza al collasso, mentre i tunisini protestano contro i rimpatri Non si placano gli sbarchi a Lampedusa: soltanto nella notte appena trascorsa, 108 migranti sono approdati sull’isola, a seguito di due differenti arrivi registrati dalle forze ...

Meteo - in Francia è ancora estate : Nuovi record per il mese di Settembre con +37°C a Nîmes e +35°C ad Avignone [DATI] : Nel sud della Francia sembra ancora piena estate. Molteplici città, infatti, hanno registrato temperature record per il mese di Settembre a causa di un episodio tardivo di grande caldo. Ieri, martedì 17 Settembre, Nîmes, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +36,8°C nel momento più caldo della giornata. La temperatura, rilevata all’aeroporto di Nîmes-Courbessac, non è mai stata raggiunta nella capitale del Gard dall’inizio delle registrazioni ...

Il partito di Renzi vale il 3,5% Ecco i Nuovi dati post-scissione: Il nuovo partito di Matteo Renzi vale oggi il 3,5%. E' quanto rivela ad Affaritaliani.it il sondaggista Renato Mannheimer (partner Eumetra). "Occorre precisare che prima andrebbe fatta una campagna elettorale e non dimentichiamoci che a oggi c'è circa il 48% di indecisi, un...