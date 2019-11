Mose Venezia | M5S attacca | opera inutile ma ormai va completata

Venezia : Baretta - ‘completare il Mose più rapidamente possibile’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Domani il Consiglio dei ministri si occuperà dell’emergenza maltempo e dovrà decidere in merito a “qualche provvedimento di sostegno e di riparo per Venezia”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, in occasione di un convegno al Cnel sulla previdenza. “Il sindaco di Venezia, le autorità Veneziane hanno chiesto lo stato di emergenza – ha aggiunto ...

Venezia : Zanettin (Fi) - 'Mose la può difendere ma va completato' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Dopo l’eccezionale acqua alta che ieri ha colpito Venezia e Chioggia, con danni gravissimi, tutti invocano interventi decisivi e si torna a parlare del Mose. Quando nel 2014 è iniziata la procedura commissariale anti corruzione il Mose era completato all’87 per cento. A

Venezia : Bernini - 'accelerare completamento Mose' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il disastro ambientale e infrastrutturale provocato stanotte dall’eccezionale acqua alta a Venezia, che ha danneggiato la stessa Basilica di San Marco, impone una risposta immediata da parte del governo, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ma anche l’i

Venezia : De Petris - ‘inutili opere come Mose - problema è climate change’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Venezia allagata! Ennesima dimostrazione dell’inutilità delle opere faraoniche come il Mose e di come il climate change sia un problema reale che deve essere affrontato con la massima serietà. Ci stringiamo alle famiglie delle due vittime, agli abitanti e ai soccorritori”. Lo scrive su Twitter la senatrice di Leu Loredana De Petris, capogruppo del Misto al Senato. L'articolo Venezia: De ...

Venezia : Bernini - ‘accelerare completamento Mose’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Il disastro ambientale e infrastrutturale provocato stanotte dall’eccezionale acqua alta a Venezia, che ha danneggiato la stessa Basilica di San Marco, impone una risposta immediata da parte del governo, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ma anche l’impegno concreto per mettere al riparo la città dal rischio di eventi futuri di uguale portata. In questo senso, è ...

A che punto è la costruzione del Mose a Venezia? : (foto: Getty Images) Il maltempo che da ieri sta colpendo Venezia, e provocando vittime e enormi danni in tutte le parti della città, riapre il dibattito sulla complessa opera ingegneristica studiata proprio per separare la laguna di Venezia dal mare Adriatico e scongiurare così gli allagamenti durante l’alta marea, ovvero il Mose. Letteralmente MOdulo Sperimentale Elettrotecnico, una volta a regime, dovrebbe constare di 78 paratoie installate ...

Venezia - danni ingenti e due morti : la città affonda ed il Mose ancora non c'è : Venezia affonda. E, purtroppo, non è un modo di dire. Ieri, il picco straordinario di marea da 187 centimetri ha messo in ginocchio la città lagunare e, nella mareggiata che si è abbattuta in serata sull'isola di Pellestrina, due persone hanno perso la vita. Oggi è atteso un nuovo picco e, mentre il sindaco Brugnaro richiederà lo stato di calamità, ritorna la polemica per l'incompiuto Mose. Acqua alta a Venezia: due morti e San Marco ...

Venezia - l'acqua alta e il Mose che ancora non funziona : a che punto siamo : Della difesa di Venezia si parla dal 1966, dopo la tragica alluvione che portò l'acqua alta al picco record di 194 cm. I...

Venezia - marea a 160 cm : due morti - hotel allagati. Il sindaco : gravi danni a San Marco. Riparte la polemica sul Mose : Allarme a Venezia, colpita duramente dal maltempo di questi giorni. Due persone sono morte a causa dell'alta marea: un anziano di 78 anni è rimasto fulminato nell'isola di Pellestrina...

Acqua alta a Venezia - cos'è il Mose e perché non funziona : Una complessa opera ingegneristica studiata per separare la laguna di Venezia dal Mare Adriatico e scongiurare gli allagamenti durante l’alta marea. Nonostante i lavori per la realizzazione siano cominciati nel 2003, sotto la presidenza del Consiglio Berlusconi, il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) non è stato ancora ultimato. Nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione, la consegna definitiva è ...

Venezia - Massimo Cacciari : "Città inondata - io sono l'unico innocente. La colpa è di FI - Lega e Mose" : Massimo Cacciari è sempre stato contro la realizzazione del Mose, l'opera ingegneristica non ancora ultimata che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta. E ora che la città è in ginocchio per la marea record, l'ex sindaco dice: "Nulla di nuovo, tutto questo si conosceva quando si è deciso di buttar