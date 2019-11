Io vittima dimenticata dallo Stato | né una medaglia né una telefonata

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Vittorio De Rasis Lo sfogo di uno dei militari feriti a Nassiriya Gentile direttore, sono uno dei 19 feriti nell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya. Ho letto l'articolo che il Giornale ha fatto sulla commemorazione del 16° anniversario della strage. E a dire il vero mi ha fatto un poco rabbia leggere tutte quelle dichiarazioni fatte dal presidente della Repubblica a tutti gli uomini politici, richiamando sempre la stessa solfa, non dimenticheremo mai gli eroi morti. «Eroe», parola che in Italia ormai viene scritta è detta spesse volte. Ma gli eroi chi sono? Eroe per me è il carabiniere Filippa, morto nella strage di Nassiriya, perché con la sua pronta reazione e uccidendo i terroristi ha evitato che il camion potesse penetrare di più nella base e fare danni maggiori. Sì, questo è il mio eroe che ha salvato la vita a me ed altri miei fratelli in armi, che eravamo ...